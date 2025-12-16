Starejši za starejše: prostovoljci, ki potrkajo na vrata osamljenosti

Prostovoljci programa Starejši za starejše, ki poteka v okviru Zveze društev upokojencev Slovenije, vsako leto obiščejo okoli 52.000 starejših in pomagajo tudi tistim, ki jih formalni sistemi pogosto ne dosežejo. Program razkriva razsežnost osamljenosti: vsak peti starejši se občasno počuti osamljenega, štirje odstotki pa pogosto – tudi ob navidezno urejenih družinskih odnosih.

Najpogostejša pomoč ni materialna, temveč človeška: druženje, pogovor, sprehodi in skupne dejavnosti, ki vračajo občutek vključenosti. Prostovoljci Zdusa so pomemben most med starejšimi in sistemom dolgotrajne oskrbe, zato si Zdus prizadeva za sistemsko priznanje njihove vloge.