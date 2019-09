FOTO:Stari moj, že veš, kje boš spal nocoj?

Nocoj si bodo slovenski študenti pogrnili pred parlamentom. Prišli bodo s spalnimi vrečami in jogiji, in to bo eden tistih večerov, ko bodo lahko jasno odgovorili na vprašanje, kje bodo to noč spali. Stanovanjska kriza v državi je prerasla v družbeno. Poleg mladih jo najbolj občutijo tudi starejši. Nocojšnja manifestacija skupnega spanja je bitka za dve populaciji, ki želita vedeti tudi, kje bosta spali – jutri. Hočeta preveč?V državi primanjkuje vsaj deset tisoč neprofitnih najemnih stanovanj, dobra tretjina gospodinjstev pa živi v neprimernih stanovanjih. Cene nepremičnin in najemnin se zvišujejo štirikrat hitreje od ...