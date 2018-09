FOTO:Stari se poslavljajo, novi pred številnim izzivi (FOTO)

Poslovil se je nekdanji zunanji minister Karl Erjavec, posle je predal Miru Cerarju. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Dosedanji minister za pravosodje Goran Klemenčič je posle predal novi ministrici Andreji Katič. FOTO: Matej Družnik/Delo

Ljubljana – Šestnajst ministrov – dva sta brez listnice – danes prevzema posle od svojih predhodnikov. Mnogi ne bodo imeli časa za umirjen začetek. Med njimi je vsekakor novi minister za javno upravoPo predaji poslov, ki jih je prevzel od, je povedal, da so pogajanja in dogovor s sindikati prva naloga nove vlade. Pomembnosti te naloge se zaveda. Je pa pojasnil, da sam ne bo prevzel vloge glavnega pogajalca na ministrstvu za javno upravo, so pa že sestavili pogajalsko skupino. Kdo jo bo vodil, ni hotel izdati, niti ni komentiral, ali bo to prva roka premiera Marjana Šarca Vojmir Urlep.Nova ministrica za infrastrukturoje ob prevzemu poslov od predhodnikaponovila, da so med ključnimi projekti njenega mandata tretja razvojna os, drugi tir med Divačo in Koprom ter dopolnitev energetskega koncepta. »Ti so pripeljani so faze, ko jim bomo lahko začeli uresničevati,« je napovedala. Njen predhodnik je dejal, da nova ministrica prevzema resor, ki je v dobri kondiciji.Med največjimi dosežki preteklega mandata je Gašperšič poudaril, da je samo letos aktivnih več kot 250 gradbišč na cestni infrastrukturi. V preteklem mandatu so skupaj prenovili več kot 800 kilometrov cestne infrastrukture in več kot 200 kilometrov železniških prog.Resor je od svojega predhodnikaprevzela tudi nova ministrica za kmetijstvo. Ob primopredaji poslov je ponovila prednostne naloge, ki jih je omenila že v zaslišanju v DZ. Najprej se bo že prihodnji teden lotila priprav na izvajanje skupne kmetijske politike v prihodnjem sedemletnem obdobju.Že na zaslišanju je kot svoje prednostne naloge poudarila zagotavljanje varne, domače in kakovostne hrane z znanim poreklom in izvorom, skrb za dobre in korektne odnose vzdolž prehranske verige, pomemben del aktivnosti bo tudi upravljanje tveganj v kmetijstvu, med katerimi so največji učinki podnebnih sprememb.Zdaj že nekdanja ministrica za delo Anja Kopač Mrak je posle predala Kseniji Klampfer. Ob tem ji je predala buteljko vina, ki jo je sama prejela od svojega predhodnika Andreja Vizjaka. Klampferjeva si bo, kot je dejala, prizadevala, da se bo v prihodnjih dveh letih dvig minimalne plače gibal v dinamiki 4,5 odstotka vsako leto. Na področju trga dela se bo zavzemala tudi za takojšnjo pripravo strategije boja proti prekarnosti, na pokojninskem področju pa je napovedala dodatno izredno usklajevanje pokojnin, ki bo vezano na gospodarsko rast.Dosedanja ministrica za notranje zadeveje ob predaji poslovsvoj mandat ocenila za izjemno napornega. Ko je prevzela ministrstvo, so bile razmere v policiji katastrofalne. Tako si za enega svojih največjih uspehov šteje, da jim je uspelo ustaviti stagnacijo policije in zagotoviti temelje za njen razvoj v prihodnje. Tudi iz predstavitve Poklukarja na parlamentarnem odboru je zaznala njegovo stališče, da je treba v policijo kontinuirano vlagati, s čimer je izjemno zadovoljna.S položaja zunanjega ministrstva se je poslovil, ki prevzema obrambno ministrstvo. Prvi diplomat v državije ob primopredaji dejal, da se je po izhodu iz gospodarske krize Slovenija znova uveljavila v Evropi in svetu. »Slovenija je tako povezana s svetom, da na nas vpliva vse, kar se zgodi v svetu. Zato je pomembno, da se naša zunanja politika pravočasno odzove na te spremembe in se umestimo med tiste države, ki dobro mislijo, se borijo za demokratične vrednote, vladavino prava in človekove pravice,« je poudaril.Dosedanji minister za pravosodjein nova ministricasta danes opravila uradno primopredajo poslov. »Ne morem mimo nekaj projektov, za katere sem verjel, da bodo pomembno prispevali h krepitvi pravne države v Sloveniji na tistih področjih, ki posameznike najbolj zadevajo, pa smo bili neuspešni. Govorim o reformi kazenskega pravosodja, o reformi protikorupcijske zakonodaje, o zakonu o sistemskih preiskavah in o reformi sodne mreže. Ti so uspešno prestali vlado, potem pa so se zgubili pod pritiski interesnih skupin in včasih dvoličnostjo tudi vladajoče politike, tudi nenačelnosti stranke, na listi katere sem bil minister,« je dejal Klemenčič in dodal, da bo to tudi največji izziv za Katičevo. Ta je napovedala, da bodo nadaljevali vse odprte projekte, kar zadeva že pripravljeno zakonodajo, pa jo bodo znova vložili v postopek.Novi minister za kulturo, ki je posle prevzel od, je dejal, da je v kulturi veliko nerešenih vprašanj, ki naj bi jih z dialogom, dobrim delom in zastavljenimi cilji tudi uresničili.je danes odprevzel vodenje urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Novi minister brez listnice je napovedal, da se bo pri vodenju urada posvetil Slovencem v zamejstvu in mladim, zahteval pa je tudi več finančnih sredstev za urad.Ministrstvo za okolje in prostor je oddanes prevzel. Povedal je, da gre za ministrstvo, ki je bilo vrsto let zapostavljeno, a ureja izjemno pomembna vprašanja. »Okoljska oziroma prostorska problematika zadeva prav vsakega izmed nas,« je povedal in dodal: »Trdim, da mora okoljski vidik postati sestavni del vsake politične odločitve v Sloveniji. Varovanje okolja je ključni civilizacijski izziv našega časa. Na področju varovanja okolja kot civilizacija pademo ali obstanemo.« Novega ministra že danes čaka sestanek na temo odpadkov.