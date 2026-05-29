Matoz, stari sopotnik kot veliko presenečenje

V četrtek dopoldne je odvetnik Franci Matoz dočakal pravnomočno oprostitev svojega klienta Janeza Janše v zadevi Trenta, popoldne istega dne pa so ga predstavili kot kandidata za ministra za notranje zadeve in javno upravo v četrti vladi Janeza Janše. Presenečenje ob naznanitvi je bilo precejšnje, čeprav je 62-letni Matoz kariero začel kot policist in pravi, da dobro pozna področje, ki mu bo ministroval.

Študij prava ob delu je Matozu omogočil odvetniško kariero, v kateri se je pred slabimi 20 leti prvič uvrstil med deseterico najvplivnejših pravnikov pri nas. Ko ga je Janša pred poldrugim desetletjem prvič najel za zagovornika v zadevi Patria, si je to štel v čast. Takrat je neuspešno kandidiral za poslanca SDS. Zdaj ima kot bodoči minister za notranje zadeve in javno upravo pred seboj zahteven nabor nalog, v katerem je debirokratizacija napovedana v obeh resorjih.