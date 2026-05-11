Starizem je kršitev človekovih pravic starejših

V naši družbi je še vedno preveč starizma in staromrzništva, tako na osebni kot sistemski ravni, kar se kaže že pri starejših zaposlenih in nadaljuje po upokojitvi, tako v zdravstvenem sistemu, dolgotrajni oskrbi in drugih sistemih. Pogosto se tega niti ne zavedamo, ta tema pa je pogosto skrita, nevidna in pozabljena. Pa vendar so starejši zelo raznovrstna skupina, od 65 do 110 let, veliko jih je zelo aktivnih na različnih področjih, so poudarili na okrogli mizi Starizem in pravice starejših, ki jo je organizirala stranka Levica.

»Zato je treba diskurz o starejših od 65 let premakniti s področja ljudi, ki potrebujejo oskrbo in so nemočni ter krhki, k pogovoru o tem, da imajo univerzalne človekove pravice,« je poudaril nevrolog dr. Zvezdan Pirtošek, neodvisni izvedenec sveta Združenih narodov za človekove pravice na področju pravic starejših. Kdaj bo sprejeta konvencija o pravicah starejših? Kaj pravi Simon Maljevac, minister za solidarno prihodnost, ki opravlja tekoče posle, o nadaljevanju dolgotrajne oskrbe?