Staro šolo bodo uporabili za nove ideje

Radeče – Krepitev socialne skupnosti na podeželju, ustvarjanje priložnosti za srečevanja in spodbujanje ranljivih skupin, predvsem brezposelnih mladih, žensk in starejših, k dejavnosti so glavni nameni projekta Stara šola za nove ideje, ki ga izvajajo na območju krajevne skupnosti Jagnjenica pri Radečah.



Najprej bodo izvedli vzdrževalna dela na kulturnovarstveno zaščiteni stari šoli na Jagnjenici, ki bo predvidoma prenovljena do konca maja, je povedala Duška Kalin, vodja projekta pri Kulturno-turističnem rekreacijskem centru (KTRC) Radeče.



V prenovljeni stari šoli bodo nato izvajali še druge dejavnosti projekta, kot so delavnice s področij turizma, kulinarike in interpretacije narave, študijska krožka ter medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Kot pomembno dejavnost navajajo spodbujanje mladih k podjetništvu na podeželju, kar naj bi pripomoglo tudi k izboljšanju ekonomskega in socialnega položaja prebivalcev.

Degustacijski kotiček in inovativni interpretacijski center

Projekt, ki ga vodi radeška občina od novembra lani, bo trajal do aprila 2020 in je vreden 201.000 evrov. V deležu 85 odstotkov oziroma z dobrimi 146.000 evri ga sofinancira evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Partnerji projekta so še javni zavod KTRC Radeče, KS Jagnjenica, telesnokulturno društvo Jagnjenica in društvo kmečkih žena Arnika.



Prenovljena stavba bo imela urejen degustacijski kotiček in inovativni interpretacijski center, ki bo pripomogel k ozaveščenosti prebivalcev o pomenu ohranjanja narave, z novimi turističnimi produkti bodo omogočali nadaljnje razvijanje turizma in podjetništva. V sklopu projekta bodo razvili AgroTour itinerar in turistični produkt z imenom Gozdna železnica. Del bo gozdni voziček, razstavni eksponat in plod lokalnega znanja, ki bo obiskovalcem omogočil vpogled v slikovito zgodovino kraja in okolice.



Prepričani so, da bo znanje, pridobljeno v sklopu izvedenih delavnic, kuharskih tečajev in študijskih krožkov, okrepilo socialno skupnost in povečalo zadovoljstvo prebivalstva s kakovostjo življenja. Nova zgodba stare jagnjeniške šole in tamkajšnjih ljudi pa bo živela naprej tudi po koncu projekta.