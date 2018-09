Starodobni jazz v izvirni obliki

Ljubljana – Avstrijski večinštrumentalist in pedagog Eddie Luis je gonilna sila kar petih glasbenih skupin, ki preigravajo različne sloge iz zgodovine jazza.



Z zasedbo Die Gnadenlosen XL, ki je pravi mini big band, bo jutri ob 20. uri nastopil v ljubljanski kavarni Slamič s programom, ki so ga poimenovali Hot jazz 1925 in ga sestavljajo večinoma zgodnje jazzovske skladbe in obilica swinga. Deseterica virtuoznih jazzovskih solistov iz Nemčije, Avstrije, Madžarske, Ukrajine in Slovenije ter Eddie Luis kot razigrani vodja tega zvočnega cirkusa obljubljajo poslušalcem najboljše originalne priredbe zvoka zlatih 20. let, ki je nastajal med letoma 1920 in 1940.



Člani zasedbe so Anna Keller, Sara Hofferna in Stephanie Schoiswohl, vse na saksofonu in klarinetu, Markus Krofitsch in Vova Navozenko na trobenti, Matyas Papp na pozavni, Manfred Speedie Temmel na bendžu, Matyas Bartha na klavirju, Matthis Kessler na kontrabasu, Slovenec Bruno Domiter na bobnih ter Eddie Luis – violina, trobenta, pozavna, tuba, vokal. Zasedba se je zelo potrudila in z navdušenjem transkribirala aranžmaje pesmi tistega časa, v želji, da bi čim bolj izvirno obudili leta pristnega swinga.