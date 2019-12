Starše otrok OŠ Predoslje pozivajo, naj prehodijo pot in šolarje opozorijo na previdnost

Cesta in območje ostajata zaprta do nadaljnjega. FOTO: Gasilsko Reševalna služba Kranj

Ponovljene meritve na območju Britofa, kjer je pred dnevi eksplodiral plin , danes kažejo spodbudnejšo sliko kot včeraj, so sporočili s Policijske uprave (PU) Kranj. »Meritve v jaških so enake včerajšnjim, bistveno boljše pa so tudi meritve plinov v zemljini, katerih vrednost se je od včeraj za nekajkrat zmanjšala. Določen del zemljine na kraju so odstranili, gasilci do nadaljnjega še vedno izvajajo kontrole območja, za zdaj ostaja prisotna tudi policija,« je pojasnils PU Kranj. Jutri in v torek bodo pristojni izvedli nove meritve plinov in predvidoma potem sprejeli odločitev o naslednjih korakih . Intervencija na kraju tako neprekinjeno še vedno poteka, so pojasnili na PU Kranj. »Do sedaj smo vsi pristojni na kraju prisotni že od torka. Cesta in območje ostajata zaprta do nadaljnjega. Na območju in v okolici je še vedno prepovedana uporaba odprtega ognja.«Ob tem starše otrok nižjih razredov osnovne šole Predoslje prosijo, naj danes z otroki prehodijo spremenjeno šolsko pot in jim pokažejo, kje in na kaj naj bodo pozorni, da bodo varno prišli v šolo in nazaj domov. Vozniki na obvozih pa naj vozijo previdno in omogočijo otrokom varno udeležbo v prometu.