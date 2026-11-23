Upravno sodišče je potrdilo pravilnost odločitve zagovornika načela enakosti, ki je avgusta 2023 ugotovil diskriminacijo kandidatke za službo v javni ustanovi, kjer so jo v intervjuju spraševali tudi o družini in otrocih. »Starševstvo ne bi smelo biti ovira pri dostopu do zaposlitve,« so danes komentirali pri zagovorniku.

Diskriminacija se je zgodila, ko sta direktorica in uslužbenka javne ustanove kandidatki med drugim postavili vprašanje o družini in otrocih in to nadaljevali, tudi ko ju je ta opozorila na diskriminatornost vprašanja. Zagovornik je presodil, da je šlo v tem primeru za diskriminacijo v primerjavi z drugimi kandidati. Prepoved takih vprašanj je določena v zakonu o delovnih razmerjih, pomeni pa lahko tudi diskriminacijo po zakonu o varstvu pred diskriminacijo, so v današnjem sporočilu za javnost ponovili v tem organu.

Javna ustanova je proti odločitvi zagovornika vložila tožbo v upravnem sporu. Zatrjevala je, da je napačna, saj da bi moral upoštevati, da je bilo vprašanje o družini in otrocih postavljeno ob koncu razgovora in da družinsko stanje ni bilo merilo za končno izbiro kandidatov.

Prepoved diskriminacije za celotni postopek zaposlovanja

Upravno sodišče je zdaj presodilo, da je bila zagovornikova odločitev pravilna in zakonita ter tožbo zavrnilo. V sodbi je poudarilo, da se prepoved diskriminacije pri zaposlovanju ne nanaša zgolj na končno odločitev delodajalca o izbiri kandidata, temveč na celoten postopek zaposlovanja, vključno z zaposlitvenim razgovorom, so povzeli pri zagovorniku.

»Prepoved zahtevanja podatkov o družinskem stanju predstavlja pomembno zakonsko jamstvo enakega obravnavanja kandidatov pri zaposlovanju,« so zapisali na sodišču.

»S tem je bila kandidatka postavljena v položaj, v katerem je morala presoditi, ali naj delodajalcu razkrije podatke o svojem družinskem življenju oziroma kako naj odgovori na vprašanje, ki bi lahko vplivalo na oceno njene primernosti za zaposlitev. Takšnemu položaju kandidat, čigar primernost se presoja izključno na podlagi strokovnih in drugih z delom povezanih meril, ne bi smel biti izpostavljen,« so dodali.

Vsebina in učinek določenega ravnanja

Potrdili so tudi sklepanje zagovornika, da je bila kandidatka slabše obravnavana v primerjavi s kandidati, ki jim na razgovoru vprašanje v zvezi z družino in otroki ni bilo postavljeno.

V zvezi s trditvami delodajalca, da je bilo vprašanje postavljeno ob koncu razgovora in domnevno brez namena pridobivanja podatkov za odločitev o zaposlitvi, so na sodišču pojasnili, da za ugotovitev diskriminacije ni odločilen namen, temveč vsebina in učinek določenega ravnanja.

Po ugotovitvi diskriminacije se je sicer kandidatka za službo odločila za tožbo proti ustanovi. Brezplačno jo zastopa zagovornik, za kar se je odločil zaradi informacij o razširjenosti tovrstnih praks in za oblikovanje sodne prakse na področju diskriminacije pri zaposlovanju.

»Skrb vzbujajoče je, da se morajo predvsem mlajše ženske pri iskanju zaposlitve še vedno soočati z vprašanji o družini in otrocih. Nihče ne bi smel biti na zaposlitvenem razgovoru postavljen v položaj, ko mora razmišljati, ali bo razkritje podatkov o njegovem družinskem življenju zmanjšalo njegove možnosti za zaposlitev. Starševstvo ne bi smelo biti ovira pri dostopu do zaposlitve. Želimo si, da bi delodajalci pri izbiri kadrov prepoznavali predvsem znanje, sposobnosti in potencial ljudi,« je poudarila zagovornica načela enakosti Barbara Zupančič.