Starši najtežje bolnih otrok prisiljeni v protest

Že več kot sedem let Društvo Viljem Julijan opozarja na sistemske anomalije, ki povzročajo hude stiske staršem otrok z redkimi boleznimi in posebnimi potrebami. Zdaj imajo dovolj in za 25. september napovedujejo opozorilni protestni shod za pravice otrok z redkimi boleznimi in posebnimi potrebami, ki ga bodo izvedli na Trgu republike pred državnim zborom.

Glavna zahteva je ureditev sistema za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, hkrati pa bodo s protestom podali tudi pobudo, da država najtežje bolnim otrokom krije nujno potrebne terapije, ki so trenutno samoplačniške, in da se končno vzpostavi sistem pomoči tretje osebe na domu, ki pa mora vsebovati tudi možnost otroške paliativne oskrbe na domu. »V društvu imamo skupaj s starši otrok enostavno dovolj krivic, čeprav že dolga leta opozarjamo na problematike,« je na tiskovni konferenci povedal Gregor Bezenšek, ustanovitelj Društva Viljem Julijan.

Za dve komisiji 700.000 evrov na leto

»Žalostno je, da morajo starši najtežje bolnih otrok protestirati, da bodo njihove stiske slišane, a druge možnosti nimamo. Protestni shod je sosledje razkritja situacije deklice Karoline, ki jo pozna celotna Slovenija, saj je zanjo zbirala sredstva za razvoj zdravila. Družina je že skoraj sedem mesecev brez nadomestila za izgubljen dohodek, ki je državno nadomestilo, ki pripada staršem najtežje bolnih otrok. Zaradi tega sta se znašla tudi v težki finančni stiski, saj Karolinina mama zaradi bolezni hčerke ne more hoditi v službo, prav temu pa je nadomestilo namenjeno. Karolina pa še zdaleč ni edini takšen primer,« opozarja predsednik društva Nejc Jelen.

»Kako je mogoče, da otroci z najhujšimi boleznimi ne prejmejo ustrezne državne subvencije, do katere bi morali biti upravičeni, in zakaj morajo starši teh otrok vedno znova, pogosto vsako leto, dokazovati, da ima njihov otrok neozdravljivo bolezen? To je absurdno in predstavlja povsem nepotrebno dodatno obremenitev in stisko staršev, hkrati pa obremenjuje tudi zdravstveni sistem in državni proračun, saj je strošek zdravniških komisij, ki obravnavajo več tisoč vlog letno zelo visok,« pojasnjuje Jelen.

Dve zdravniški komisiji namreč na leto državo staneta več kot 700.000 evrov. Pri čemer te zdravniške komisije otroka sploh ne vidijo, ga ne poznajo, niti ga zdravstveno ne obravnavajo, poudarjajo v društvu. Na tiskovni konferenci so bili prisotni starši otrok z redkimi boleznimi, ki so izpostavili svoje zgodbe borbe z neustreznim in krivičnim sistemom, ter Neža Šabanovič Grmšek, mama otroka z Downovim sindromom, ki si tudi sama aktivno prizadeva za spremembo in ureditev sistema.

Sistem je povsem zgrešen

»Jasno je, da je trenutni sistem povsem zgrešen, posledice pa nosimo starši in otroci z težkimi zdravstvenimi stanji. Vsak ve, da je Downov sindrom neozdravljiva in doživljenjska genetska bolezen, ker otrok nikoli ne bo zdrav. Zakaj moramo starši nekim zdravniškim komisijam, ki otroka sploh ne poznajo, vedno znova dokazovati, da ima otrok Downov sindrom? Odločba o dodatku za nego otroka je hkrati tudi edini uraden dokument, potrdilo, da ima otrok posebne potrebe in je osnova za uveljavljanje tudi drugih pravic. Če nam torej zdravniška komisija zavrne pravico do dodatka za nego, to dejansko pomeni, da nimamo otroka s posebnimi potrebami, ampak zdravega otroka. Tu je resnično nekaj hudo narobe,« je jasna Šabanovič Grmškova.

S protestom zahtevajo takojšnje sprejetje začasnih rešitev za izboljšavo sistema, ki mora biti uveljavljeno do konca meseca oktobra. Prav tako do konca oktobra zahtevajo menjavo glavnih predsednikov zdravniških komisij. Zahtevajo tudi, da ministrstvo do konca oktobra ustanovi in imenuje delovno skupino, ki bo pripravila predlog spremembe in izboljšave celotnega sistema uveljavljanja pravic za nego in varstvo otroka, pri tem pa se morajo do konca meseca januarja naslednje leto te spremembe tudi zakonsko potrditi in uvesti v prakso.

S protestom bodo podali tudi pobudo, da ZZZS začne kriti terapije, ki jih ti otroci nujno potrebujejo, saj so trenutno samoplačniške. Tretja zahteva je vzpostavitev sistema pomoči tretje osebe na domu, ki je še vedno zgolj v pilotni fazi. V sistem je treba vključiti možnost pediatrične paliativne oskrbe na domu, kar pomeni, da morajo biti izvajalci pomoči ustrezno izobraženi in usposobljeni zdravstveni delavci, kot so medicinske sestre.