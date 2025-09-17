  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Slovenija

    Starši najtežje bolnih otrok prisiljeni v protest

    Starši otrok z najhujšimi boleznimi ostajajo brez nadomestil, hkrati morajo pogosto vsako leto, dokazovati, da ima njihov otrok neozdravljivo bolezen.
    Novinarska konferenca Društva Viljem Julijan, na kateri so predstavili protestni shod za pravice otrok z redkimi boleznimi in posebnimi potrebami. FOTO: Gordana Stojiljković
    Galerija
    Novinarska konferenca Društva Viljem Julijan, na kateri so predstavili protestni shod za pravice otrok z redkimi boleznimi in posebnimi potrebami. FOTO: Gordana Stojiljković
    Gordana Stojiljković
    17. 9. 2025 | 16:51
    17. 9. 2025 | 16:51
    A+A-

    Že več kot sedem let Društvo Viljem Julijan opozarja na sistemske anomalije, ki povzročajo hude stiske staršem otrok z redkimi boleznimi in posebnimi potrebami. Zdaj imajo dovolj in za 25. september napovedujejo opozorilni protestni shod za pravice otrok z redkimi boleznimi in posebnimi potrebami, ki ga bodo izvedli na Trgu republike pred državnim zborom.

    Glavna zahteva je ureditev sistema za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo, hkrati pa bodo s protestom podali tudi pobudo, da država najtežje bolnim otrokom krije nujno potrebne terapije, ki so trenutno samoplačniške, in da se končno vzpostavi sistem pomoči tretje osebe na domu, ki pa mora vsebovati tudi možnost otroške paliativne oskrbe na domu. »V društvu imamo skupaj s starši otrok enostavno dovolj krivic, čeprav že dolga leta opozarjamo na problematike,« je na tiskovni konferenci povedal Gregor Bezenšek, ustanovitelj Društva Viljem Julijan.

    Za dve komisiji 700.000 evrov na leto

    »Žalostno je, da morajo starši najtežje bolnih otrok protestirati, da bodo njihove stiske slišane, a druge možnosti nimamo. Protestni shod je sosledje razkritja situacije deklice Karoline, ki jo pozna celotna Slovenija, saj je zanjo zbirala sredstva za razvoj zdravila. Družina je že skoraj sedem mesecev brez nadomestila za izgubljen dohodek, ki je državno nadomestilo, ki pripada staršem najtežje bolnih otrok. Zaradi tega sta se znašla tudi v težki finančni stiski, saj Karolinina mama zaradi bolezni hčerke ne more hoditi v službo, prav temu pa je nadomestilo namenjeno. Karolina pa še zdaleč ni edini takšen primer,« opozarja predsednik društva Nejc Jelen.

    »Kako je mogoče, da otroci z najhujšimi boleznimi ne prejmejo ustrezne državne subvencije, do katere bi morali biti upravičeni, in zakaj morajo starši teh otrok vedno znova, pogosto vsako leto, dokazovati, da ima njihov otrok neozdravljivo bolezen? To je absurdno in predstavlja povsem nepotrebno dodatno obremenitev in stisko staršev, hkrati pa obremenjuje tudi zdravstveni sistem in državni proračun, saj je strošek zdravniških komisij, ki obravnavajo več tisoč vlog letno zelo visok,« pojasnjuje Jelen.

    Dve zdravniški komisiji namreč na leto državo staneta več kot 700.000 evrov. Pri čemer te zdravniške komisije otroka sploh ne vidijo, ga ne poznajo, niti ga zdravstveno ne obravnavajo, poudarjajo v društvu. Na tiskovni konferenci so bili prisotni starši otrok z redkimi boleznimi, ki so izpostavili svoje zgodbe borbe z neustreznim in krivičnim sistemom, ter Neža Šabanovič Grmšek, mama otroka z Downovim sindromom, ki si tudi sama aktivno prizadeva za spremembo in ureditev sistema.

    Sistem je povsem zgrešen

    »Jasno je, da je trenutni sistem povsem zgrešen, posledice pa nosimo starši in otroci z težkimi zdravstvenimi stanji. Vsak ve, da je Downov sindrom neozdravljiva in doživljenjska genetska bolezen, ker otrok nikoli ne bo zdrav. Zakaj moramo starši nekim zdravniškim komisijam, ki otroka sploh ne poznajo, vedno znova dokazovati, da ima otrok Downov sindrom? Odločba o dodatku za nego otroka je hkrati tudi edini uraden dokument, potrdilo, da ima otrok posebne potrebe in je osnova za uveljavljanje tudi drugih pravic. Če nam torej zdravniška komisija zavrne pravico do dodatka za nego, to dejansko pomeni, da nimamo otroka s posebnimi potrebami, ampak zdravega otroka. Tu je resnično nekaj hudo narobe,« je jasna Šabanovič Grmškova.

    S protestom zahtevajo takojšnje sprejetje začasnih rešitev za izboljšavo sistema, ki mora biti uveljavljeno do konca meseca oktobra. Prav tako do konca oktobra zahtevajo menjavo glavnih predsednikov zdravniških komisij. Zahtevajo tudi, da ministrstvo do konca oktobra ustanovi in imenuje delovno skupino, ki bo pripravila predlog spremembe in izboljšave celotnega sistema uveljavljanja pravic za nego in varstvo otroka, pri tem pa se morajo do konca meseca januarja naslednje leto te spremembe tudi zakonsko potrditi in uvesti v prakso.

    S protestom bodo podali tudi pobudo, da ZZZS začne kriti terapije, ki jih ti otroci nujno potrebujejo, saj so trenutno samoplačniške. Tretja zahteva je vzpostavitev sistema pomoči tretje osebe na domu, ki je še vedno zgolj v pilotni fazi. V sistem je treba vključiti možnost pediatrične paliativne oskrbe na domu, kar pomeni, da morajo biti izvajalci pomoči ustrezno izobraženi in usposobljeni zdravstveni delavci, kot so medicinske sestre.

    Med napovedjo protesta prejeli vabilo ministrstva

    Med tiskovno konferenco je društvo s strani ministrstva za delo, družino, socialno zadevo in enake možnosti po več letih čakanja končno le prejelo vabilo na sestanek z ministrom Luko Mesecem, in sicer le dan pred napovedanim protestom. »Ker smo vabilo prejeli ob tem, ko smo napovedali protest, vabilo vidimo kot zavlačevalno taktiko ministrstva, zato od protesta ne odstopamo,« je povedal Nejc Jelen. 

    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Peter Mlakar

    Dokaz za obstoj Boga

    Knjiga O neskončnem je gotovo ena bolj nenavadnih izdaj v zadnjem času.
    Mirt Bezlaj 16. 9. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Če tehtate o upokojitvi, bo ugodneje decembra ali januarja?

    Pogoj starosti se bo začel zviševati leta 2028. Zimski dodatek naj bi nadomestil, kar bodo upokojenci izgubili z novo formulo usklajevanja.
    Barbara Hočevar 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Genocid v Gazi

    Nataša Pirc Musar z ostrim sporočilom za ZDA na generalni skupščini OZN

    Slovenska predsednica bo na generalni skupščini OZN kritična do ameriških sankcij zoper sodnike ICC
    Uroš Esih 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Robert Shillman

    Kdo je glavni financer desnega gibanja, ki privablja stotisoče ljudi

    Britanci v ameriških zvezdnikih vidijo navdih, Američani pa v britanskih aktivistih dokaz, da je njihov boj del širšega globalnega gibanja.
    Pija Kapitanovič 17. 9. 2025 | 07:07
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Energetika
    SONČNA ENERGIJA

    Ko neurje pretrese sosesko in zmanjka elektrike

    Sončne elektrarne se že vrsto let uveljavljajo kot zanesljiva in okolju prijazna rešitev za zmanjšanje stroškov elektrike.
    Promo Delo 10. 9. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    BTC Logistični center širi zmogljivosti in gradi logistiko prihodnosti

    BTC Logistični center že vrsto let zagotavlja celovite logistične storitve za izdelke široke potrošnje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 12:51
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Košarkarska vročica z Delovim brezrokavnikom s kapuco in Dunking Devils

    V Planetu Koper je ob posebnem košarkarskem dogodku potekala promocija kapucarjev, ki jih je v sodelovanju s partnerji pripravila Medijska hiša Delo.
    Delo 3. 9. 2025 | 14:04
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Kje dobiti sočno in okusno meso s 100% sledljivostjo?

    Uspeh jedi je vedno odvisen od kakovosti sestavin, zato se najboljši kuharji pri izbiri ne zanašajo na naključje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 15:59
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Dodatno zdravstveno zavarovanje

    Pacient v stiski ne sme ostati sam

    Dolgi čakalni roki, nerazumevanje navodil in digitalne ovire otežujejo manevriranje po zdravstvenem sistemu.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vlaga v stanovanju

    Ureditev prezračevanja naj bo del energetske prenove

    Po energetski sanaciji, pri menjavi oken, izolaciji strehe in fasade naravne izmenjave zraka ni več.
    Milka Bizovičar 17. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Osebne finance

    Slovenci varčujemo, a izgubljamo vrednost premoženja

    Strah pred tveganji ljudi odvrača od kapitalskih trgov, mladi so do vlaganj bolj odprti.
    Milka Bizovičar 16. 9. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Kaj bo krojilo kapitalske trge do prihodnje pomladi

    Marca prihodnje leto bo uvedba računov INR predstavljala enega največjih novih produktov na domačem trgu v zadnjem desetletju.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 9. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    redke bolezniotrociprotestDruštvo Viljem Julijan

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Drugi športi
    Odbojka

    Slovenci napredovali v osmino finala SP

    V odločilni tekmi za drugo mesto v skupini E na svetovnem prvenstvu na Filipinih so naši odbojkarji po hudem boju le strli odpor Nemcev.
    17. 9. 2025 | 17:19
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    Bolezni

    Korak pred naslednjo pandemijo

    Globalno segrevanje tudi v Evropo prinaša nekoč le tropske bolezni. Zaradi taljenja ledu bi se lahko sprostili skriti patogeni.
    17. 9. 2025 | 17:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Otroci z redkimi boleznimi

    Starši najtežje bolnih otrok prisiljeni v protest

    Starši otrok z najhujšimi boleznimi ostajajo brez nadomestil, hkrati morajo pogosto vsako leto, dokazovati, da ima njihov otrok neozdravljivo bolezen.
    Gordana Stojiljković 17. 9. 2025 | 16:51
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    57. MOS

    Na odprtju sejma opozorila pred dodatnimi obremenitvami gospodarstva

    Na največjem poslovno-sejemskem dogodku v regiji se v Celju predstavlja 600 razstavljavcev iz 20 držav.
    Špela Kuralt 17. 9. 2025 | 16:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Si-alarm

    27. septembra, ob 12. uri, bodo vaši telefoni zvonili na največji glasnosti

    Izkušnje iz tujine kažejo, da se ne glede na obveščanje pred testiranjem sistema, na dan testiranja zgodi »množični učinek šoka«.
    Borut Tavčar 17. 9. 2025 | 16:11
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Otroci z redkimi boleznimi

    Starši najtežje bolnih otrok prisiljeni v protest

    Starši otrok z najhujšimi boleznimi ostajajo brez nadomestil, hkrati morajo pogosto vsako leto, dokazovati, da ima njihov otrok neozdravljivo bolezen.
    Gordana Stojiljković 17. 9. 2025 | 16:51
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    57. MOS

    Na odprtju sejma opozorila pred dodatnimi obremenitvami gospodarstva

    Na največjem poslovno-sejemskem dogodku v regiji se v Celju predstavlja 600 razstavljavcev iz 20 držav.
    Špela Kuralt 17. 9. 2025 | 16:50
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Si-alarm

    27. septembra, ob 12. uri, bodo vaši telefoni zvonili na največji glasnosti

    Izkušnje iz tujine kažejo, da se ne glede na obveščanje pred testiranjem sistema, na dan testiranja zgodi »množični učinek šoka«.
    Borut Tavčar 17. 9. 2025 | 16:11
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

    Razmišljate o varčevanju za prihodnost ali o tem, kam pametno vložiti svoj denar? Preudarni vlagatelji se vse pogosteje odločajo za zlato.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:10
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    NOVE IZVOZNE STRATEGIJE

    Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

    Geopolitične napetosti in upad povpraševanja v Evropi silijo podjetja k iskanju novih izvoznih strategij.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

    Tihi sovražniki doma; vlaga, plesen in slab zrak. Kaj lahko sami naredimo za čistejši zrak v prostoru in bolj zdravo bivanje?
    Promo Delo 12. 9. 2025 | 13:16
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako najhitreje do poslovnega kredita?

    Ste podjetnik z vizijo, projektom ali kupcem, a vas do uresničitve loči le še dostop do financ?
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 09:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    SODOBNA IMPLANTOLOGIJA

    Inovativni pristopi, ki vračajo samozavest

    Z naprednimi implantološkimi rešitvami do svobode, samozavesti in nove kakovosti življenja.
    Promo Delo, Promo Delo 15. 9. 2025 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Heineken z vizionarskim projektom odpira svet novih doživetij

    Heineken že desetletja ustvarja trenutke kakovostnega druženja in odpira vrata svežim pogledom na svet.
    Promo Delo 17. 9. 2025 | 13:31
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH

    Temelj uspeha slovenskega podjetja s 70-letno tradicijo

    Ljubljanske mlekarne dokazujejo, da je skrb za ljudi temelj sodobnega in uspešnega podjetja.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 09:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Revmatoidni artritis: kaj je in kako vpliva na vaše sklepe

    Revmatoidni artritis povzroča kronično vnetje sklepov, ki lahko brez ustreznega zdravljenja vodi v trajne deformacije in izgubo funkcije.
    Promo Delo 16. 9. 2025 | 12:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    BIVANJE

    Okna, ki prepuščajo do dvakrat več dnevne svetlobe

    Dom ni le prostor za bivanje, temveč okolje, ki mora vse leto zagotavljati udobje in dobro počutje.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 11:26
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Podkast Sovoznik

    Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

    Njegova metoda je kot kiparjenje – najprej pregled surove mase idej, nato oblikovanje v vadnici in šele potem piljenje v studiu.
    Gregor Knafelc 4. 9. 2025 | 14:01
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Denar

    Kje je 27 milijard evrov?

    Slovenci na bankah držimo milijarde v nizko donosnih, a »varnih« oblikah varčevanja.
    Promo Delo 15. 9. 2025 | 09:06
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

    O tem je spregovorila Jožica Palčič, predsednica uprave Save Infond, ki že celotno kariero deluje v finančnem sektorju doma in v tujini.
    Promo Delo 11. 9. 2025 | 14:38
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometOdbojkaKošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo