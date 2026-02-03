Starši ne vedo, kaj se dogaja: skriti hazard v otroških igrah

Že najbolj nedolžne otroške videoigre, celo nakupovanje preko spleta, vključuje elemente, ki možgane navajajo na igranje iger na srečo.

Splet in videoigre prinašajo nove mehanizme zasvojenosti, ki lahko mlade in odrasle potegnejo v začaran krog izgub, dolgov in psiholoških težav. Marjan Ornik iz zavoda Etnika, ki vodi spletni portal Mladi Hazarder, opozarja, da se težave začnejo že pri najstnikih. »Najmlajši začnejo z igranjem okoli 11. leta. Mladi igrajo igre, ki so jim najbolj dostopne. Če so že pri 12. ali 13. letih izpostavljeni tem mehanizmom, se tveganje za odvisnosti pozneje močno poveča,« opozarja Ornik. »Igre kot take so brezplačne, z digitalnimi triki in nagradami, ki jih je mogoče v nekaterih primerih zamenjati za pravi denar. To je poslovni model, ki prinaša veliko dobička,« pojasnjuje. Danes že najbolj nedolžne otroške videoigre, celo nakupovanje preko spletnih trgovin, vključujejo elemente, ki možgane ...