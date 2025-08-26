Starši od države zahtevajo, da opravi svojo nalogo

V nadaljevanju preberite:

»V zadevi propadle Biobanke se pojavlja več interesov, zlasti zasebnih družb, ki ponujajo komercialno hrambo. Starši ne privolijo v to, da se njihov položaj zlorablja za dosego zasebnih koristi, kar se bo gotovo zgodilo, če država ne bo sprejela ustreznih ukrepov,« je na včerajšnji tiskovni konferenci poudaril Urban Vrtačnik, odvetnik in ustanovni partner odvetniške družbe Vrtačnik, ki zastopa več kot 850 staršev otrok, imetnikov matičnih celic.

Ministrica ne vidi razlogov, da bi stroške hrambe prevzela država. Odvetnik staršev meni, da ravnanja javne agencije za zdravila niso skladna z zakonom. Eden od staršev je napovedi Gordane Živčec Kalan ocenil za igro strahu.