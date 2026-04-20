Starši ponarejajo potrdila o cepljenju, na problem opozorili pediatri

Pediatri po Sloveniji že več let zaznavajo primere, ko starši prinesejo nalepke iz Avstrije kot dokaz o cepljenju otrok, čeprav cepljenje morda sploh ni bilo opravljeno. Po navedbah zdravnikov gre za ponavljajoč se vzorec, povezan z enim zdravnikom, ki ni član avstrijske zdravniške zbornice. Kot smo poročali, so primer prijavili Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje, ta pa policiji zaradi suma kaznivih dejanj ponarejanja dokumentov in ogrožanja javnega zdravja.

Takšna ravnanja niso le administrativni problem, ampak predstavljajo tveganje za zdravje otrok in širše skupnosti, saj ni mogoče preveriti, ali so otroci dejansko zaščiteni. Cepljenost se v Sloveniji dokazuje le z uradno zdravstveno dokumentacijo, dvomljiva potrdila pa lahko pomenijo tudi zavrnitev vpisa v vrtec.

Pediatri opozarjajo, da starši pogosto zavračajo preverjanje cepljenosti s testiranjem protiteles, kar dodatno otežuje situacijo. Kljub več opozorilom pristojnim institucijam ostaja odprto vprašanje, kako naj zdravniki ravnajo ob dvomu o verodostojnosti tujih potrdil.

Celoten prispevek preberite na tej povezavi.