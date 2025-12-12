Odvisnost otrok od družbenih omrežij: težava so tudi zasvojeni starši

Evropska unija zaostruje njihovo uporabo za mladostnike pod 16. letom, a zgolj prepoved ne bo dovolj.

Junija je Slovenija na zasedanju sveta EU za telekomunikacije v Luksemburgu podprla pobudo Španije za krepitev zaščite mladoletnikov pred škodljivimi spletnimi vsebinami in tveganji. Ministrica za digitalno preobrazbo Ksenija Klampfer je oktobra na Danskem podpisala jutlansko deklaracijo, s katero naša država podpira cilje za zaščito mladostnikov pred zasvojenostjo v digitalnem okolju. Slovenija podpira tudi pobudo za uvedbo enotne evropske pravne in tehnične rešitve za preverjanje starosti uporabnikov, ki bi temeljila na uporabi evropske digitalne denarnice. EU pa je že prehitela Avstralija, ki je mlajšim od 16 let prepovedala uporabo digitalnih družbenih omrežij. »Mladi odraščajo v svetu, v katerem digitalna tehnologija prežema skoraj vse vidike življenja. Družbena omrežja sicer ...