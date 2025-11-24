Starši trepetajo pred stampedom v dotrajani šoli, občina pa miri: Šola je varna

OŠ Preserje pri Radomljah poka po šivih s skoraj devetsto otroki. Občina obljublja prizidek, starši pa zaradi varnosti in dotrajanosti zahtevajo novo šolo.

Osnovna šola Preserje pri Radomljah razburja Domžalčane. Domžal. Objekt, ki so ga zgradili leta 1963 po standardih preteklega časa in za kapaciteto 600 učencev, danes vsakodnevno sprejme 899 otrok in okoli 115 zaposlenih. Starši so v skrbeh, da se bo zgodilo najhuje. Čeprav ima šola veljavno uporabno dovoljenje, so med prebivalci vrstijo opozorila o prenatrpanosti in dotrajanosti. Medtem ko občina kot izvedljivo rešitev ponuja prizidek z osmimi učilnicami, starši in predstavniki krajevnih skupnosti opozarjajo, da težava ni le prostorska, temveč varnostna in strateška. Demografski razkorak v pogledih Jedro nesoglasja med občino in lokalno skupnostjo izhaja iz različnega branja demografskih podatkov. Občina Domžale opozarja na dolgoročni trend upadanja rojstev. Županja Renata Kosec v ...