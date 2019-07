Statistiki o inflaciji, turizmu in rojstvih ob luninih menah (PRENOS V ŽIVO)

Na Statističnem uradu bodo predstavili podatke o julijski inflaciji, junijske podatke o prihodu in prenočitvah turistov, podatke, povezane s svetovnim dnem piva in podatke o rojenih glede na lunine mene.Svetovni dan piva obeležujemo prvi petek v avgustu. Pivo je zelo priljubljena alkoholna pijača povsod po svetu in tudi v Sloveniji. Slovenija ima tudi zelo močno in bogato pivovarsko industrijo in tudi dolgo pivovarsko tradicijo. Po prvih pisnih dokazih sega varjenje piva v Sloveniji v leto 1160.Podatki bodo morda potrdili ali ovrgli prepričanje, da se ob polnih lunah rodi več otrok.V Delu bomo jutri objavili obšerno reportažo z več koncev Slovenije o turističnem dogajanju, zadovoljstvu turistov in ponudnikov storitev.