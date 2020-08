Statutarna komisija: Pivčevo lahko razreši svet stranke

Statutarna komisija Desusa je s petimi glasovi za in dvema proti odločila, da svet stranke predsednico strankev skladu s statutom stranke lahko razreši in odstavi.Svet stranke ji je s 33 glasovi za in 19 proti sicer že izglasoval nezaupnico prejšnji teden . Sejo pa so nato zaradi razhajanja pravnih mnenj ali predsednico lahko razreši svet stranke, kot je menilali le kongres, kot je trdila Pivčeva , prekinili. Nadaljevala se bo 9. septembra.Aleksandra Pivec je trenutno na zasedanju ministrov za kmetijstvo EU v Nemčiji in s sklepom strankine komisije za statutarna vprašanja še ni seznanjena. Dokler ga ne vidi, ga tudi ne želi komentirati. Med tem pa nam je govorec Desusapovedal, da navkljub odločitvi statutarne komisije in opirajoč se na mnenje Inštituta za ustavno pravo še vedno menijo, torej tabor Pivčeve, da bi bila takšna poteza sveta stranke nezakonita. In da se bo v primeru, da jo bo skušal razrešiti svet stranke in ne kongres, predsednica Desusa obrnila na upravno sodišče. Odločitvi statutarne komisije pa so po njegovem botrovali pritiski.Za razlago določb statuta je po pridobitvi predhodnega mnenja komisije za statutarna vprašanja sicer pristojen izvršni odbor stranke. Če pa bi nastal spor glede njihove razlage, v skladu statutom stranke Desus o sporni zadevi odloča svet stranke. Njegova odločitev je nato dokončna.Poslanska skupina od Aleksandre Pivec še vedno pričakuje odstop, sicer pričakujejo, da bo svet stranke izglasoval njeno razrešitev. V nasprotnem primeru pa napovedujejo, da se bodo osamosvojili.