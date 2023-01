Stavka in protest zaradi plačnih nesorazmerij

V nadaljevanju preberite:

Čeprav je vlada za lani in letos predvidela več kot 660 milijonov evrov za zvišanje plač uslužbencem – 612 milijonov za vse zaposlene v javnem sektorju in še približno 51 milijonov posebej za zdravstvo in socialno varstvo – je več poklicnih skupin nezadovoljnih, zlasti zaradi nesorazmerij med njihovimi dohodki in po njihovem mnenju primerljivimi delovnimi mesti. Prihodnji teden bodo svoje nezadovoljstvo izrazili zdravniki z enodnevno stavko, pomočnice in pomočniki vzgojiteljic in vzgojiteljev s protestom, sodniki pa se bodo sestali na izrednem občnem zboru svojega društva, v katerem je slišati tudi pozive po stavki.