Stavka okoli 800 uradnikov na sedmih upravnih enotah

»Jutrišnja celodnevna opozorilna stavka bo potekala na upravnih enotah v Ljubljani, Mariboru, na Ptuju in Jesenicah ter v Rušah, Novem mestu in Novi Gorici. Stavkalo bo približno 800 javnih uslužbencev, ki bodo opravljali le najnujnejše storitve,« je po pogovorih s finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem povedal Frančišek Verk, predsednik Sindikata državnih organov Slovenije. Pa bo stavka plačana? »Minister pravi, da ne, čeprav je legitimna in zakonita,« odgovarja Verk.

Na vprašanje, o čem se s predstavniki vlade na današnjih pogovorih nikakor niso mogli dogovoriti, je Frančišek Verk odgovoril, da je to predvsem zahteva po zvišanju plač zaposlenih. »Referenti na upravnih enotah bi hkrati z novim plačnim sistemom v javnem sektorju prejemali minimalno plačo najmanj do 1. januarja leta 2025. Poleg tega je zaposlenih na upravnih enotah premalo, saj jih zapuščajo tako tisti srednješolsko kot tudi tisti z univerzitetno izobrazbo. Za delovno mesto referenta namreč sploh ni nobenega zanimanja, saj jim mora država doplačevati do polne minimalne plače. Tega, da novih ljudi ne bodo dobili, se na vladi očitno ne zavedajo. Zaposleni na UE, ki bodo dobili priložnost, bodo namreč odšli v gospodarstvo ali v druge javne službe, kjer so plače precej višje,« opozarja.

Pri tem pa navaja primer: zaradi pomanjkanja kadra na oddelku za tujce na UE Ljubljana zdaj namesto 30 dela le devet referentov. Zato delajo v le eni izmeni, kar pomeni, da tudi manj naredijo in da se vloge le še kopičijo. Pri tem je Verk opozoril tudi na dejstvo, da nekateri načelniki upravnih enot (imen ni navedel) že pritiskajo na zaposlene, češ da morajo delati tudi med stavko.

Kaj pravi »dvojni« minister Boštjančič

Finančni minister Klemen Boštjančič, ki opravlja tudi naloge ministra za javno upravo, je pojasnil, da tako velikih in več let nakopičenih težav na upravnih enotah ni mogoče rešiti na enem sestanku, zato bodo pogovore s predstavniki sindikata čim prej nadaljevali.

»Nizke oziroma prenizke plače uslužbencev upravnih enot so zgolj eden od izmed problemov. Ti so precej širši, saj gre za problematiko povečevanja števila upravnih nalog in razbremenitev uslužbencev, da bi bil ta poklic v resnici bolj zaželen,« je dejal minister. Gre namreč za problematiko povečevanja števila upravnih nalog, ki jih zaposleni opravljajo, zato je treba rešiti vprašanje, kaj storiti za razbremenitev uslužbencev na eni strani ter kaj storiti, da bo ta poklic bolj zaželen. Sindikalistom je tudi povedal, da so še vedno aktualna osrednja pogajanja s sindikati javnega sektorja, in v okviru tega bodo reševali plačne zadeve.

»Parcialno ne moremo privoliti v reševanje težav, a na upravnih enotah se je nakopičilo veliko težav, zato ni nobenih ovir za redne sestanke in da začnemo reševati zadeve, ki niso povezane samo z nagrajevanjem,« je še poudaril minister Boštjančič.