»Stavka policistov pomeni več mrtvih v prometnih nesrečah«

David Razboršek, zavod VOZIM: Zmanjšana prisotnost policistov na terenu pomeni zmanjšanje varnosti v cestnem prometu. FOTO: Voranc Vogel

Vsaka žrtev predstavlja 1,87 milijona evrov izgube

FOTO: Lombar Foto

Vsem je jasno, da policisti nosijo enega najpomembnejših stebrov za našo varnost, toda nisem prepričan, da je vsem jasno, kaj to v resnici pomeni. V dneh, ko predvolilne obljube o razumevanju stisk državljanov še niso šle v pozabo, lahko samo upamo, da bodo vladni pogajalci našli ne le posluh, ampak tudi modrost in treznost, s katero bodo dokazali, da razumejo, kakšno ceno ima naša varnost.



Andrej Brglez, direktor Inštituta za civilizacijo in kulturo (ICK) ter sodelavec avtomobilske redakcije Dela

»Leto 2016 se ne sme več ponoviti«

Stavka javnih uslužbencev nikoli ne vpliva samo na delavce in državno vlado, ampak tudi na družbo. Še kako zgovorni so podatki o negativnih varnostnih posledicah prejšnje stavke policijskih sindikatov leta 2016, zato ne preseneča poziv nevladnih organizacij, da pogajalci čim hitreje rešijo sedanji zaplet.Ko smo imeli prejšnjo stavko, je v prvi polovici leta 2016 na slovenskih cestah umrlo 17 odstotkov več ljudi kot v primerljivem obdobju leta 2015, kar predstavlja 14 mrtvih ljudi več, pa čeprav ob normalnem delovanju policije številno smrtnih žrtev v prometnih nesreč upada. Nevladniki se sicer sklicujejo na statistiko slovenske policije Pri nevladni organizaciji VOZIM opozarjajo na psihološke posledice za svojce žrtev prometnih nesreč in širšo okolico. Precejšen je tudi finančni učinek, kajti vsaka smrtna žrtev pomeni 1,87 milijona evrov izgube za družbo, kar za štirinajst mrtvih iz prejšnje stavke znaša blizu trideset milijonov evrov.Veliko razkrije tudi podatek, da se je tedaj za 26 odstotkov povečalo število nesreč s smrtnim izidom zaradi alkoholiziranih voznikov. Prav zato je nujno, da policija dela v polnem obsegu in skrbi za varnost na slovenskih cestah.»Vsi navedeni podatki kažejo na dejstvo, da zmanjšana prisotnost policistov na terenu pomeni zmanjšanje varnosti v cestnem prometu. Zato apeliramo na vse prisotne pri pogajanjih o stavkovnih zahtevah, da nemudoma najdejo rešitev in v najkrajšem času končajo stavko. Poleg učinkovitih preventivnih aktivnosti je nujno tudi kurativno delovanje s strani policije,« pravi David Razboršek , direktor zavoda VOZIM.Apel so poslali predsedniku vlade RS, predsedniku sindikata policistov Slovenijein predsedniku policijskega sindikata SlovenijePri nevladnih organizacijah poudarjajo, da je treba za učinkovito delovanje policije zagotoviti dovolj finančnih sredstev, da bodo okrepili in ustrezno opremili svoje zaposlene. Prav zato od vlade in sindikatov pričakujejo, da najdejo skupni jezik za takojšnjo rešitev, saj se »leto 2016 ne sme več ponoviti«.