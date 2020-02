Stavka policistov: zgolj štiri ure in na meji

Policisti bodo temeljiti pri pregledu vozil v Gruškovju in na Obrežju.

Stavka le kot opozorilo, saj bo trajala le od osmih zjutraj do poldneva.

Povprečna bruto plača policistov je decembra lani znašala 2455 evrov.

Tako so policisti sredi februarja 2018 stavkali pred poslopjem vlade. Končni sporazum z vlado so dosegli šele konec decembra 2018. FOTO: Blaž Samec

Nove policiste naj privabijo tudi s stanovanji

Ljubljana – V Sindikatu policistov Slovenije so za danes napovedali štiriurno opozorilno stavko, s katero bodo opozorili na neizpolnjevanje zavez vlade iz stavkovnega sporazuma s policisti iz leta 2018. Stavko bodo začeli ob osmih zjutraj in jo končali opoldne, policisti na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje pa bodo temeljiteje pregledovali tovorna in osebna vozila. Stavki se ne bodo pridružili člani Policijskega sindikata Slovenije.V Policijskem sindikatu Slovenije, drugem reprezentativnem sindikatu policistov, namreč menijo, da so stavkovne zahteve iz sporazuma z vlado trenutno »v reševanju in so ustrezno pravno zavarovane«. Prav zato stavka po njihovem mnenju v tem trenutku ni smiselna. Hkrati opozarjajo, da vlada Marjana Šarca po padcu nima več pooblastil za sklepanje novih, zavezujočih dogovorov. V Sindikatu policistov Slovenije od vlade med drugim zahtevajo takojšnjo uresničitev dogovora o izvedbi strokovne in neodvisne analize zahtevnosti delovnih mest pooblaščenih uradnih oseb, pa tudi ureditev vprašanja glede bruto bruto izplačila. Poleg tega zahtevajo vzpostavitev kariernega sistema in sprejetje sistemskih ukrepov za izboljšanje razmer v policiji. V policijskem sindikatu namreč opozarjajo, da je rok za izdelavo analize zahtevnosti delovnih mest potekel že sredi lanskega decembra, pri vladni zavezi za vzpostavitev kariernega sistema pa po letu dni pogajanj niso prišli nikamor.Policijski sindikat predlaga še pripravo in sprejetje interventnega zakona, ki bi zajezil kadrovsko krizo in povečal zanimivost poklica med mladimi. Pri zadnjem med ukrepi predlagajo spremembe na področju stanovanjske politike, ureditev povračila stroškov prevoza na delo, višji regres za prehrano, denarne nagrade ob sklenitvi pogodbe o zaposlitvi, štipendiranje dijakov in podobno. Tatjana Bobnar, generalna direktorica Policije, je ob napovedi opozorilne stavke zagotovila, da si bodo prizadevali za uresničitev stavkovnega sporazuma, ki so ga vlada in policijska sindikata podpisali leta 2018, pa tudi za vzpostavitev kariernega sistema, o katerem sicer še tečejo pogajanja.Na notranjem ministrstvu so za STA pojasnili, da so se plače na delovnih mestih policistov od sklenitve sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev do zdaj zvišale za 15,48 odstotka. Gre za primerjavo bruto plač brez materialnih stroškov, kot so prevoz, prehrana in drugo. Tako je po navedbah resornega ministrstva najvišja bruto plača policista decembra lani znašala dobrih 5818 evrov. Povprečna bruto plača policistov v tem obdobju je znašala okoli 2455 evrov, najnižja bruto plača pa dobrih 886 evrov. Na ministrstvu za notranje zadeve sicer menijo, da je večina stavkovnih zahtev iz sporazuma s policijskima sindikatoma iz leta 2018 uresničenih. Bodo pa nove zahteve sindikata preučili in izvedli aktivnosti, ki jih vladi nalaga zakon o stavki.