Stavka v zdravstvu bo 5. decembra

Ljubljana – Stavkovnemu valu, ki so ga izobraževalci in člani Počivavškove koordinacije stavkovnih odborov napovedali za prvi teden decembra, so se včeraj pridružili še zaposleni v zdravstvu. Razočarani nad stališči resornega ministra Sama Fakina so celodnevno stavko napovedali za 5. december.



Dan pred začetkom pogajanj med vlado in sindikati javnega sektorja so se člani republiškega odbora Sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije (SDZS) odločili, da odmrznejo marca ustavljene stavkovne aktivnosti in svoje nezadovoljstvo konkretno izrazijo 5. decembra. »Na vseh ravneh, primarni, sekundarni in terciarni, bo delo potekalo tako kot ob nedeljah in praznikih. Obravnavali bomo vse nujne paciente, kronične bolnike, nosečnice in vse, pri katerih bi se stanje lahko poslabšalo,« je napovedala Slavica Mencingar, predsednica SZDS, in dodala, da se bodo o morebitnih dodatnih aktivnostih na ta dan dogovorili še z drugimi sorodnimi sindikati, ki bodo po vsej verjetnosti tudi stavkali.



Kaj bi jih prepričalo, da bi stavko preklicali? »Dvig plač, o čemer se pogovarjamo na krovnih pogajanjih, in dogovor z resornim ministrom o standardih in normativih, ki so bili že usklajeni pred odstopom Cerarjeve vlade. Vsi dokumenti so bili sprejeti na vseh organih ministrstva, tudi strokovnem kolegiju za zdravstveno nego in zdravstvenem svetu. Nekdanja ministrica bi jih morala samo še podpisati. Tudi sedanji minister je dejal, da bo zadeve še proučil,« je strnila Slavica Mencingar. Zelo pomembno se jim zdi dodatno ovrednotenje najzahtevnejših delovnih mest, predvsem intenzivne terapije. Tudi sociala je zelo podhranjena, tako kadrovsko kot plačno.



Ne strinjajo se s Fakinovim stališčem, da je kadra dovolj in da je problem v organizaciji dela. »Radi bi zagotovili vsem, ki so v sistemu, in mladim, ki še prihajajo, da bi bile delovne razmere takšne, kot jih imajo v drugih panogah, da se, med drugim, dela osem ur na dan. To pa z obstoječimi standardi ni mogoče,« je prepričana Slavica Mencingar, ki je tudi ena od podpisnic izjave za javnost osmih sindikatov, ki so se v torek srečali z ministrom. Pravijo, da so od njega pričakovali bolj konkreten odziv, dobili pa nekaj, kar lahko razumejo kot popolno nepoznavanje sistema ali celo kot namerno ignoranco. O standardih in normativih je govoril, so zapisali v pismu, kot da so nekaj abstraktnega in pobožna želja sindikalne strani, čeprav so v večini držav EU ključen dokument za dobro organizacijo zaposlenih.



Da so pogledi sindikatov in ministra res daleč vsaksebi, kažejo tudi Fakinove izjave na včerajšnjem srečanju ekonomistov in poslovodnih delavcev v zdravstvu v Moravskih Toplicah. »Vsi opozarjajo, kako malo je zdravstvenih delavcev. A podatki kažejo nasprotno, da je zaposlenih v zdravstvu okoli 4000 več kot pred desetletjem, število obravnav pa se ni bistveno povečalo. Tudi ko poslušam o pomanjkanju medicinskih sester, imam pred sabo podatek, da jih imamo v zadnjih letih zaposlenih 2000 več,« je po poročanju STA dejal Fakin. Med drugim je povedal, da se je v desetih letih število ur, ki jih zdravnik opravi z bolniki, zmanjšalo za najmanj en mesec na leto.