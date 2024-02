Stavka zdravnikov na NIJZ: Ni strokovnih mnenj, ni sodelovanja z mediji

V nadaljevanju preberite:

Kljub stavki bodo na NIJZ izvajali obravnavo izbruhov/epidemij ter obravnavo primerov posameznih nalezljivih bolezni, pri katerih je potrebna takojšnja prijava epidemiološki službi zaradi takojšnjega ukrepanja oziroma algoritmi obravnave zahtevajo ukrepanje v 24 urah.

Oslovski kašelj, ki trenutno razsaja, spada v 2. skupino takih bolezni, torej – tako je razumeti – lahko med stavko iskanje rizičnih stikov počaka. Stanje glede oslovskega kašlja je sicer skrb vzbujajoče, saj so na NIJZ samo do včeraj prejeli 76 prijav, medtem ko so jih lani 120. A javnost v zvezi s tem zaman pričakuje nagovor katerega od zdravnikov iz enote za nalezljive bolezni, saj tam med stavko – tako izhaja iz stavkajočih pravil na NIJZ –, ne bodo sodelovali z mediji in dajali splošnih konzultacij splošni javnosti.