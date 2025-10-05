  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Stavke kontrolorjev zračnega prometa ne bo

    Preklic: Kontrola zračnega prometa Slovenije in Samostojni sindikat kontrolorjev letenja sta le dosegla dogovor.
    Stavka, ki je bila napovedana za ponedeljek in torek, 6. in 7. oktobra, je preklicana. FOTO: Leon Vidic/Delo
    Galerija
    Stavka, ki je bila napovedana za ponedeljek in torek, 6. in 7. oktobra, je preklicana. FOTO: Leon Vidic/Delo
    STA
    5. 10. 2025 | 22:04
    5. 10. 2025 | 22:07
    2:31
    A+A-

    Kontrola zračnega prometa Slovenije in Samostojni sindikat kontrolorjev letenja sta danes po intenzivnih pogajanjih dosegla dogovor, zato je stavka kontrolorjev, ki je bila napovedana za ponedeljek in torek, preklicana, so zvečer sporočili iz Kontrole zračnega prometa Slovenija.

    image_alt
    Kontrolorji zračnega prometa bodo stavkali, grozijo zamude letal

    Kot so še navedli, sta obe strani »od napovedi stavke do danes vodili intenziven in konstruktiven socialni dialog ter zbližali stališča glede ureditve pravice do rekreacijskega dopusta kontrolorjev zračnega prometa«. Dosegli sta dogovor, zato je stavka, ki je bila napovedana za ponedeljek in torek, 6. in 7. oktobra, preklicana, so še sporočili iz družbe.

    Podrobnosti dogovora ostajajo slkrivnost

    V Kontroli zračnega prometa Slovenije so še navedli, da podrobnosti dogovora, ki bodo del Podjetniške kolektivne pogodbe in zahtevajo potrditev nadzornega sveta družbe, pred obravnavo na nadzornem svetu ne morejo razkrivati.

    Približno tri četrtine kontrolorjev zračnega prometa je 17. septembra napovedalo dvodnevno stavko v začetku oktobra. Povod zanjo je bila, kot so pojasnili kontrolorji, ukinitev rekreacijskega dopusta, ki je vključeval več ugodnosti. Vodstvo Kontrole zračnega prometa Slovenije je zanikalo, da bi ukinilo rekreacijski dopust, ter pojasnilo, da so predlagali drugačen model rekreacijskega dopusta, na kar pa kontrolorji niso pristali.

    Pogajanja med stranema so potekala takorekoč do tik pred zdajci. Po drevišnji dosegi dogovora so iz Kontrole zračnega prometa Slovenije sporočili, da gre za »rezultat skupne volje za iskanje kompromisov in odgovornega ravnanja vseh vpletenih«. Dogovor po njihovih besedah med drugim odraža »iskanje rešitev, ki omogočajo stabilno in varno delovanje sistema zračnega prometa«.

    V Fraportu Slovenija, ki upravlja ljubljansko letališče, so za STA pred tem pojasnili, da bi morebitna stavka omejila zmogljivosti Kontrole zračnega prometa Slovenije na polovico običajne zmogljivosti za obravnavo prihodov in odhodov letal.

    stavkadogovorpogajanjasindikati

