Stavke v Gorenju ne bo

Zmaga razuma

Vodstvo Gorenja ni upoštevalo strokovnega mnenja pristojnih služb pri uporabi zaščitnih sredstev za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo



Hisense Europe : Stavka bi škodila vsem O napovedani stavki je predsednik skupine Hisense Europe Alex Zhu dejal, da bi pomenila izgubo tako za zaposlene kot za družbo; škodo bodo čutili oboji. Podjetje ne bo izpolnilo naročil, posledično bo utrpelo izgubo prihodka, kar bo poslabšalo poslovni rezultat. Tako bo tudi manj možnosti za prihodnje nagrajevanje, zaposleni pa bodo ob bonuse, ki bi jih po njegovih besedah sicer zasluženo prejeli.

Skupščina sindikata SKEI Gorenje je preklicala stavko v Gorenju , ki je bila napovedana za ponedeljek . Kot je povedal predsednik SKEI Gorenje, se pogovori z upravo glede izplačila dodatka iz naslova prihrankov v proizvodnji še nadaljujejo, a vodstvo pravi, da bodo izplačila tekla v skladu s prvotnim načrtom.Iz Gorenja so namreč sporočili, da stavke ne bo, ker se je več kot 92 odstotkov zaposlenih kljub napovedani stavki v ponedeljek odločilo delati. Dodali so, da bodo izredni bonus delavci v proizvodnji v skladu s prvotnim načrtom podjetja na osnovi prihrankov v proizvodnji prejeli tudi za september, oktober in november. To pomeni, da bo polovica nagrade za vse enaka, druga polovica pa bo izplačana glede na dosežene cilje posameznih tovarn.Zadnji predlog sindikata, ki po oceni Zebe ni uravnilovka, znaša 0,75 evra bruto na uro. Tako bi delavec za opravljenih 174 delovnih ur pri plači prejel okoli sto evrov neto, za vse dodatne nadure pa tudi več, vendar je bil ta predlog za vodstvo Gorenja nesprejemljiv.»Upravičeno lahko rečemo, da danes slavimo zmago razuma ter zmago zrelosti. Kljub prvotnemu nezadovoljstvu so zaposleni dokazali, da smo ista ekipa, da smo sposobni skupaj reševati tudi najtežje situacije in da smo odgovorni tako do podjetja kot do naše uspešne prihodnosti. Pokazali so, da je tudi njim namesto parcialnih interesov in pirovih zmag na prvem mestu stabilnost celotnega podjetja ter dobrobit prav vseh njegovih zaposlenih,« je dejal predsednik Skupine Hisense EuropeZeba je spomnil, da jih čakajo še pogajanja za dvig osnovnih plač, dogovoriti se morajo tudi o krovni kolektivni pogodbi za zaposlene v vseh podjetjih Hisense Gorenje. Znova je poudaril, da sindikat ne nasprotuje izplačilu dodatka, ravno nasprotno, sindikat je dodatek sam predlagal, in to pred odločitvijo vodstva Gorenja o njegovem izplačilu. »Hočemo pa, da je vnaprej dogovorjen in jasen,« je dejal Zeba.Zeba je še opozoril, da vodstvo Gorenja ni upoštevalo strokovnega mnenja pristojnih služb pri uporabi zaščitnih sredstev za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Zato se je sindikat obrnil na pristojne službe, ki so ukrepale. Posledično je bilo ukinjeno nošenje očal v proizvodnji, zmanjšalo se je število varnostnikov in spremenil se je način izvajanja merjenja telesne temperature, vsak delavec pa bo dobil večje število zaščitnih mask.Vodstvo Gorenja je v torek sicer sporočilo, da so zaposlenim izplačali poseben dodatek iz naslova prihrankov v proizvodnji za avgust, izplačilo je prav tako predvideno za prihodnje tri mesece, skupaj pa naj bi za to namenili dva milijona evrov. Višina dodatka se razlikuje po tovarnah, razlikuje se tudi med zaposlenimi. Za ta korak se je odločilo, kljub temu da po zadnjih treh zaporednih uspešnih mesecih podjetje v prvih osmih mesecih letos še vedno izkazuje kumulativno izgubo.