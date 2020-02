Stavke v Marjetici ne bo

»Napovedana jutrišnja stavka v Marjetici je preklicana. Vršilec dolžnosti direktorjame je pravkar obvestil, da je s sindikatom uspel doseči dogovor,« je na svojem FB profilu zapisal koprski županKot je še dejal Bržan, dogovor zaposlenim zagotavlja vse pravice iz panožne kolektivne pogodbe, občanom pa nemoteno uporabo vseh storitev.Sindikat in svet delavcev v komunalnem podjetju Marjetica Koper sta namreč za jutri napovedala stavko. Opravljali bi le najnujnejša dela, med katere pa ne spada odvoz odpadkov.Razlog je, da vodstvo ni pristalo na njihove zahteve po zvišanju plač za 3,65 odstotka kot to določa nova tarifna priloga h kolektivni pogodbi za komunalne dejavnosti, ki je bila sprejeta decembra lani in je prešla v veljavo z začetkom letošnjega leta. Delavci poleg tega zahtevajo tudi sklenitev kolektivnega nezgodnega zavarovanja in plačilo nadomestila plače za dneve, ko bo potekala stavka., ki ga je začasno zamenjal njegov namestnik.