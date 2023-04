Stavke zdravnikov jutri ne bo

V Sindikatu zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides za zdaj ne bodo sprožili stavke, ki bi se po napovedih začela jutri, v nedeljo, so povedali v izjavi za javnost, ki so jo ob 20. uri pripravili prek zoom povezave. Vlada jim je namreč poslala osnutek zakona o skupnih temeljih plačnega sistema, kar v sindikatu ocenjujejo kot prvi korak k izpolnitvi vladnih zavez o ločenem zdravstvenem plačnem stebru. To je bil tudi razlog za odločitev, da se bodo še pogajali, saj da je to smiselno. Ali stavka, ki so jo oktobra lani zamrznili, vseeno bo, bo glavni oziroma stavkovni odbor sindikata odločil v prihodnjih dneh.

Odbor se bo po besedah podpredsednika Fidesa Janusza Klima sestal po ponedeljku, ko bo vlada po napovedih osnutek omenjenega zakon predstavila reprezentativnim sindikatom javnega sektorja na centralnih pogajanjih. Vlada se je z osnutkom seznanila v četrtek na seji vlade.

Poročali smo, da plačni steber za zdravstvo po napovedih vlade danes do polnoči ne bo oblikovan, zato naj bi sindikat Fides za 2. april napovedal začetek stavke. Spomnimo še, da je bil razlog za stavko v odločitvi vlade, da oblikovanje plačnega stebra za zdravstvo in socialno varstvo s 1. aprila zamakne za dva meseca.

Na ministrstvu za zdravje so mnenja, da je drugi sporazum med vladno stranjo in Fidesom razveljavil začetek splošne zdravniške stavke. S tem je po mnenju ministrstva stavka prenehala, več stavk pa da sindikat ne more imeti odprtih. V zvezi s tem so na ministrstvu pridobili tudi pravno mnenje.

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je v petek ocenil, da je stavka Fidesa nezakonita, in dodal, da zato ne bo plačana. V Fidesu, poudarjajo, spoštujejo dogovorjeno v obeh podpisanih sporazumih in to pričakujejo tudi od vladne strani, »polemiziranje ministra o zakonitosti stavke« pa štejejo kot »poskus oviranja pravice do stavke«, ki je bila napovedana septembra lani, stavkovne aktivnosti pa so do danes le preložili. Nikakor pa se Fides ne strinja, da je napoved stavke decembra 2022 pomenila prenehanje stavke, napovedane septembra lani.

V sindikatu Fides sicer takole opisujejo potek dogajanj v zadnjih dneh.

Zadnjega marca je Fides v popoldanskem času od vlade prejel prvi osnutek novega zakona o temeljih novega plačnega sistema. Ker se je to zgodilo tik pred potekom roka, ki ga je imela vlada za oblikovanje ločenega zdravstvenega plačnega stebra, se je 1. aprila sestal glavni stavkovni odbor Fides in ugotovil, da predlog zakona predstavlja prvi korak k izpolnitvi vladne zaveze o oblikovanju ločenega zdravstvenega plačnega stebra iz sporazuma, podpisanega s sindikatom Fides oktobra lani.

Glede na to se je glavni stavkovni odbor Fides, kot rečeno, odločil, da stavkovnih aktivnosti 2. aprila zaenkrat ne bodo reaktivirali. Po ponedeljkovih centralnih pogajanjih med vlado in sindikati javnega sektorja pričakujejo, da bo že bolj znano, kaj vladni predlog daje in kako se bodo nanj odzvali ostali sindikati. Hkrati bo ključno dogajanje na pogajanjih o ločenem zdravstvenem plačnem stebru, saj je zdaj odprta pot za dokončno oblikovanje vsebin, pravijo v Fidesu, ki sicer vztraja pri dosedanjih izhodiščih, ki jih je prejšnji teden predstavil v predlogu sporazuma o oblikovanju ločenega zdravstvenega plačnega stebra.