Ste dovolj fit?

Skrb za zdravje in dobro počutje, še preden se pojavijo zdravstvene težave. Dobri nasveti in koristna predavanja. Obogatitev vsakdana, krepitev medosebnih stikov, druženje in neformalno povezovanje z lokalnim okoljem.To so glavni razlogi, da se obiskovalci vedno znova vračajo in pridružujejo aktivnostim Centra za krepitev zdravja v Ivančni Gorici.Meritve krvnega sladkorja,emograma, holesterola in krvnega tlaka,analiza telesne sestave, spirometrija, gleženjski indeks, vadba za otroke in poligon za odrasle,priprava na porod in starševstvo, tehnike sproščanja, o stresu, depresiji, tesnobi in drugi preventivni programi.Vse to boste lahko brezplačno opravili, preizkusili ali se naučili v Zdravstvenem domu Ivančna Gorica 17. maja med 9. in 17. uro, ko se predstavljajo v okviru kampanje EU PROJEKT, MOJ PROJEKT 2019.Gre sicer za enega od 25 centrov po Sloveniji, ki sodelujejo v projektu nadgradnje in razvoja preventivnih programov za otroke, mladostnike in odrasle, podprtem tudi z 9 milijoni evropskih sredstev. Strokovnjaki iz zdravstvenih domov skupaj z lokalnimi skupnostmi načrtujejo in izvajajo različne aktivnosti, s katerimi prebivalce spodbujajo k zdravemu načinu življenja. S pomočjo Ministrstva za zdravje in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki v vzporednem projektu MoST (Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupinah) skrbita za strokovno podporo oblikovanja preventivnih programov, premoščajo ovire pri dostopu do preventive in tako prispevajo k boljšemu zdravju vseh prebivalcev. Tako vse leto organizirajo številna predavanja in delavnice, športne dejavnosti in druge zanimive aktivnosti za vse generacije, prek katerih se lahko poučimo o dobri skrbi za svoje zdravje.Petnajst centrov za krepitev zdravja se letos prvič pridružuje kampanji EU projekt, moj projekt, s katero želijo skupaj s Službo Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pokazati, da lahko rezultate projektov evropske kohezijske politike vidimo na vsakem koraku. Tako je v tem tednu več kot 100 dogodkov v več kot 50 krajih po Sloveniji. Na poučnih delavnicah, ogledih in rekreativnih pohodih, poskušanjih dobrot slovenskih kmetij, gledaliških predstavah in drugem pestrem dogajanju bomo vsi lahko odkrivali sledi več kot 10.000 projektov, ki smo jih v Sloveniji v zadnjih 15 letih uresničili s pomočjo evropskih sredstev. Več o dogodku in kampanji na