Ste obrnjeni na jugozahod, jug ali jugovzhod? Potem ste še vedno v igri

Odločite se za lastno sončno elektrarno, ki vam zagotavlja energetsko samooskrbo s čisto energijo. Električna energija iz lastne sončne elektrarne je povsem čista, saj sistem ne onesnažuje okolja. Sončno elektrarno lahko postavimo na tako rekoč vsako stavbno površino, ki jo večji del dneva obseva sončna svetloba.

Jugozahod, jug ali jugovzhod – idealne usmeritve za trajno energetsko stabilnost

Sončne elektrarne MOON so izdelane na ključ, kar pomeni, da se vam ne bo treba ukvarjati s projektno dokumentacijo, soglasji in pridobivanjem subvencij. FOTO: Porsche Slovenija

Sončne elektrarne so na voljo v različnih velikostih, zato so primerne za vse strešne in druge površine. Najučinkovitejše je, če sončno elektrarno postavite na streho, ki je obrnjena na jugozahod, jug ali jugovzhod. Streha pa še zdaleč ni edini prostor, primeren za fotovoltaiko. Sončne module je z upoštevanjem določenih dovoljenj mogoče postaviti tudi na fasade stavb, rastlinjake, garaže, terase, celo na tla. Tudi na območjih, kjer je večji del dneva oblačno in ne sije sonce, je še vedno dovolj svetlobe za proizvajanje elektrike.

Investicija v sončno elektrarno se splača vsem, ki imajo letno porabo večjo od 4000 kWh oziroma njihov mesečni račun za elektriko znaša 50 evrov ali več. S sončno elektrarno MOON z zmogljivostjo od 5 kWp naprej boste dosegli energetsko samooskrbo in neodvisnost. Imeli boste svoj trajnostni vir za proizvodnjo čiste električne energije brez emisij CO 2 . Z njo boste brez skrbi, saj potrebuje minimalno vzdrževanje in ima dolgo življenjsko dobo.

Postavitev sončne elektrarne za vas uredi MOON – od začetnega strokovnega svetovanja in ogleda objekta do izračuna ustrezne velikosti sončne elektrarne, načrtovanja, montaže in priključitve na distribucijsko omrežje. Sistem zasnujejo po vaših željah in pričakovanjih, pri omrežnem operaterju uredijo dokumentacijo in soglasja, ter vam pomagajo tudi pri postopku dodelitve subvencije. Ker je naložba v sončno elektrarno med večjimi naložbami vsakega gospodinjstva, vam MOON priskoči na pomoč s posebnimi pogoji financiranja. V povprečju se investicija v domačo sončno elektrarno povrne med 8 in 12 leti, kar je odvisno od velikosti sončne elektrarne (večja ko je, nižja je cena na kW) in seveda vaše porabe in cene električne energije iz omrežja. Sončna elektrarna bo delovala vsaj 30 let.

Po tem, ko se s strokovnjaki MOON dogovorite, kaj točno potrebujete, poteka postopek naprej zelo hitro. Še najbolj zamudni so uradni postopki, skozi katere pa vas vodijo strokovnjaki MOON in jih povsod, kjer je to le mogoče, tudi opravijo namesto vas. Najbolj zamuden del postopka je obravnava vloge in pridobivanje dovoljenja za priklop pri elektrodistributerju. Ti postopki lahko trajajo nekaj tednov. Sama namestitev je precej hitrejša. Po navadi je montaža dokončana v enem dnevu.

Postavitev sončne elektrarne MOON je hitra, uporaba pa pregledna in cenovno najugodnejša. Izračunajte električni potencial vaše hiše

Tudi če vloge za postavitev sončne elektrarne še niste oddali, ste še vedno »v igri« za svoj lastni vir električne energije. FOTO: Depositphotos

Zanesite se na MOON, ki vam omogoča postavitev sončne elektrarne s pomočjo strokovnjakov, ki za vas izvedejo celovit pregled situacije, ocenijo lokacijo in njeno ustreznost, svetujejo pa tudi, kakšni naj bosta kapaciteta in lega vaše sončne elektrarne. Izkušeni strokovnjaki MOON so v zadnjih letih uspešno zaključili vrsto projektov sončnih elektrarn, od individualnih enostanovanjskih hiš do velikih poslovnih objektov, pri katerih lastna sončna energija poganja tudi energetsko zahtevnejšo proizvodnjo.

MOON je točka, kjer dobite vse na enem mestu. Če potrebujete še kak dodatni nasvet oziroma oceno, ali je projekt, ki ste si ga zamislili, optimalen, ju boste dobili. Po namestitvi sončne elektrarne boste imeli tudi sogovornike, ki vam bodo lahko iz prve roke pomagali pri priključitvi na omrežje.

Z optimalnim upravljanjem električne energije do nižjih stroškov

FOTO: Porsche Slovenija

Popoln pregled nad celotnim dogajanjem vašega domačega energetskega sistema vam omogoča, da spremljate in načrtujete porabo. S sistemom za upravljanje energije optiMOON boste lahko preprosto, pregledno in ves čas spremljali, koliko elektrike porabijo vse naprave, povezane v domači sistem, optimizirali njihovo porabo ter tako maksimalno izkoriščali energijo po najugodnejši ceni.

Sistem celovitega energetskega upravljanja v vašem objektu stalno spremlja vaše potrebe in stanje v električnem omrežju in vam s tem omogoča tudi zniževanje stroškov električne energije.

Z MOONelektriko ste še bližje samooskrbi. FOTO: Porsche Slovenija

Z odločitvijo za sončno elektrarno MOON vstopate v svet trajnostne energetske prihodnosti, kjer prevzemate nadzor nad lastno oskrbo z električno energijo. S celostnim pristopom in inovativnimi rešitvami, ki jih ponuja MOON, lahko dosežete neodvisnost, zanesljivost ter finančno in okoljsko trajnost.

Sprejmite izziv in postanite soustvarjalec lepše prihodnosti že danes.

Sončna elektrarna kot del celostnega sistema

Postavitev sončne elektrarne je prvi korak do lastne električne energije, vendar je to le en del celotnega ekosistema za samooskrbo. FOTO: Depositphotos

Smiselno je, da se prehoda v trajnost lotite celostno. Sončno elektrarno je pametno kombinirati z drugimi napravami za popoln izkoristek sončne energije.

FOTO: Porsche Slovenija

V kombinaciji z lastno sončno elektrarno se zares splača hranilnik električne energije. Čisto in brezplačno elektriko, ki jo proizvede vaša sončna elektrarna, lahko namreč shranite in porabljate takrat, ko jo potrebujete.

S hranilnikom Power si zagotovite dostop do svoje elektrike 24 ur na dan, tudi če se kaj zgodi na omrežju in pride to izpada električnega toka. Tedaj namreč sistem vzpostavi samostojno omrežje, ki zagotovi nadaljnjo oskrbo z električno energijo.

V hranilnik električne energije lahko začasno shranite tudi energijo iz omrežja v času nižje tarife, in jo uporabite takrat, ko je cena elektrike višja in poraba večja.

Razmislite tudi o namestitvi polnilne postaje MOON, kjer boste lahko polnili svoj električni avto, ki bo kmalu postal sopotnik nas vseh.

Naročnik oglasne vsebine je Porsche Slovenija