Ste se spomnili na nakup nove vinjete? Pozabljivost vas lahko drago stane

Prejšnja vlada je veljavnost e-vinjet podaljšala za štiri mesece, v Darsu pa pri tem niso zaznali večjega števila »pozabljivih« voznikov, ki bi po izteku veljavnosti pozabili pravočasno kupiti novo. Njihovo število je povsem primerljivo s preteklimi leti, ko je e-vinjeta veljala 12 mesecev. Voznica (ime hranimo v uredništvu) je zaradi štirimesečnega zamika pozabila kupiti vinjeto, in je po pošti prejela Darsovo obvestilo o prekršku. Pozabljivost jo je drago stala. Plačala je 150 evrov kazni (za las je še ujela zakonski rok za polovični znesek), tedensko vinjeto za obdobje, ko se je po avtocesti vozila brez nje, in seveda 117 evrov za novo letno vinjeto. Slovenskim kršiteljem se obvestila o prekrških, ki niso obravnavani na kraju dogodka, v skladu z določbami zakona o splošnem upravnem ...