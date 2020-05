Kaj pa vi. Ste si danes že temeljito umili roke?

Čiste roke rešujejo življenja

FOTO: NIJZ

Kako si pravilno umiti roke

FOTO: NIJZ

Razkuževanje ne sme biti zamenjava za umivanje

Eno od vprašanj, ki ga otroci največkrat slišijo iz ust svojih staršev, dedkov in babic, v vrtcih in šolah, je prav gotovo, a si si umil roke? A higiena rok ni pomembna le pri otrocih, temveč ima tudi v svetu odraslih ključno vlogo pri preprečevanju širjenja nalezljivih bolezni, še zlasti v današnjem času, ko se soočamo z epidemijo covida-19, ob današnjem mednarodnem dnevu higiene rok opozarjajo v Inštitutu za nacionalno zdravje (NIJZ).Higiena rok je v koronakrizi postala nepogrešljiv del našega vsakdana, postala je dejavnik, ki rešuje življenja. S svojimi rokami namreč lahko prenašamo povzročitelje različnih bolezni, ki na kožo zaidejo ob stiku z različnimi deli našega telesa, drugimi ljudmi ali površinami predmeti in ki jih nato z dotikanjem ust, nosu ali oči vnesemo v telo. Zato v NIJZ znova opozarjajo, kako pomembno je, da se z neumitimi ali nerazkuženimi rokami ne dotikamo obraza, zlasti ne ust, nosu in oči.Če je bila higiena rok že vseskozi ključna pri preprečevanju prenosa okužb in širjenja nalezljivih bolezni, je ob izbruhu novega koronavirusa postala še toliko bolj pomembna, saj se je virus izkazal za izredno prenosljivega. Temeljna elementa higiene rok sta umivanje in razkuževanje, pomembna pa je tudi tehnika nedotikanja in vzdrževanje zdrave kože rok. Razkuževanje rok je zlasti učinkovito pri uničevanju nesporogenih bakterijskih vrst, umivanje pa mehanično odstrani tudi viruse in spore bakterij, ki so na razkužila lahko odporni, pravijo v NIJZ.Osnovni higienski ukrep, s katerim je mogoče na precej preprost način fizično odstraniti nečistoče in mikroorganizme z rok, je umivanje rok z vodo in milom , ki pa mora biti dosledno in temeljito. Na NIJZ svetujejo, da si je treba pred miljenjem roke najprej zmočiti, saj voda s površine kože odplakne precejšne število mikroorganizmov, miljenje, ki sledi, pa je nato bolj učinkovito. Kot opozarjajo, je pomembno, da si umijemo vse predele rok, dlani, prste, prostore med prsti, hrbtišče rok, konice prstov, palca, pod nohti in zapestja, nato pa pipo zapremo ali s komolcem ali s papirnato brisačo, kar še zlasti velja, če nismo v domači kopalnici. Kadar možnosti za umivanje nimamo, ga lahko nadomestimo z razkuževanjem, vendar to ne sme postati nadomestilo za umivanje.Razkuževanje z rok namreč ne odstrani umazanije, opozarjajo v NIJZ, kjer svetujejo, da si razkužujemo roke le takrat, ko niso vidno umazane. Kot pravijo, je pri tem pomembno, da razkužila nikoli ne nanašamo na vlažne roke, saj se s tem zniža njegova koncentracija, roke pa se bolj izsušijo. Tudi pri razkuževanju je pomembno, da zajame vse predele rok, pri čemer je treba po nanosu počakati, da se roke osušijo, saj so šele takrat tudi razkužene. Za razkuževanje je treba uporabiti namenska razkužila za roke na osnovi 60 do 80 odstotkov alkohola, in ne kakšnih drugih sredstev za čiščenje in razkuževanje površin, v domačem okolju pa praviloma niti ni potrebno.