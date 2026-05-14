V bolnišnici ste, bolniške pa morda nimate: kako je to mogoče?

Če ste v bolnišnici – zaradi operacije ali zdravljenja ali preiskav –, to še ne pomeni, da imate avtomatično bolniški dopust. Bolnišnično zdravljenje samo po sebi ni dovolj za formalno priznanje bolniške odsotnosti. Po slovenski zakonodaji o začasni nezmožnosti za delo odloča izbrani osebni zdravnik (družinski zdravnik ali pediater), drugi zdravniki pa te pristojnosti nimajo. V praksi bolnišnica običajno ob odpustu izda medicinsko dokumentacijo in priporočilo za nadaljnjo obravnavo, osebni zdravnik pa nato formalno odpre oziroma podaljša bolniško.

Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) poudarjajo, da pacient po bolnišničnem zdravljenju praviloma še ni takoj sposoben za vrnitev na delo, kar še posebej velja po zahtevnejših operacijah. Pogosto sledi nadaljnje ambulantno zdravljenje, zdraviliško zdravljenje ali okrevanje doma.

Prav zato o bolniškem dopustu najprimerneje odloča osebni zdravnik, ki celovito spremlja zdravstveno stanje pacienta, pozna potek vseh zdravljenj na različnih ravneh zdravstvene dejavnosti ter tudi konkretno delovno mesto posameznika. ZZZS pri tem pojasnjuje, da zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) jasno določa, da odločanje o dela zmožnosti sodi v pristojnost izbranega osebnega zdravnika.

Ena izjema

Dodajajo še, da mora osebni zdravnik v vsakem primeru bolniške odsotnosti izdati tudi bolniški list, ki je podlaga za izplačilo nadomestila plače med začasno zadržanostjo od dela. Delodajalec lahko na tej podlagi delavcu izplača bolniško nadomestilo v ustrezni višini, bodisi v breme delodajalca bodisi v breme zdravstvene zavarovalnice.

Izjema je bila uvedena le pri pravici do sobivanja z otrokom v zdravstvenem zavodu. V okviru sprememb zakona je ZZZS predlagal, da se v takšnih primerih potrdilo izda neposredno v bolnišnici, brez dodatnega postopka pri osebnem zdravniku, saj gre zgolj za potrditev dejstva sobivanja ob otroku. Predlog je bil nato tudi zakonsko uveljavljen.

Na vprašanje, zakaj obremenjevati družinske zdravnike z nečim, kar bi bilo lahko avtomatika, na ZZZS poudarjajo, da poskušajo pri vseh ukrepih, ki jih lahko sprejmejo brez spremembe zakonodaje, čim bolj zmanjšati administrativne obremenitve zdravnikov.