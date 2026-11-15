Ste zamenjali gume? Od danes obvezna zimska oprema

Od danes je na motornih vozilih obvezna zimska oprema. Ta je za motorna in priklopna vozila v cestnem prometu po zakonu v Sloveniji obvezna od 15. novembra do 15. marca, so spomnili na Avto moto zvezi Slovenije. Uporabo zimske opremljenosti vozil bo z današnjim dneh vzela pod drobnogled tudi policija.

Na Policijski upravi Maribor voznike opozarjajo, da morajo biti njihova vozila v skladu z veljavno zakonodajo ustrezno pripravljena na zimske razmere, saj je ustrezna oprema ključna za varno udeležbo v prometu. Tako bodo policisti z današnjim dnem pričeli izvajati nadzor zimske opremljenosti vozil v cestnem prometu. Pri nadzorih bodo preverjali predvsem uporabo predpisanih zimskih pnevmatik in drugo zahtevano zimsko opremo.

Vozniki naj poskrbijo za ustrezno opremljenost vozila

S tem želijo predvsem povečati prometno varnost, voznikom pa svetujejo, da pravočasno preverijo stanje pnevmatik in poskrbijo za ustrezno opremljenost vozila. Na Avto moto zvezi Slovenije (AMZS) so spomnili na zakon o pravilih cestnega prometa. Ta določa, da morajo biti med 15. novembrom in 15. marcem oziroma pred ali po tem datumu v primeru zimskih razmer vozila opremljena z zimsko opremo, ki jo sestavljajo štiri zimske pnevmatike z oznako M+S ali simbolom snežinke z minimalno globino profila tri milimetre ali štiri letne pnevmatike z minimalno globino profila tri milimetre in ustrezno velike snežne verige ali verigam enakovredne pripomočke v priboru.

Vozila s štirikolesnim pogonom in letnimi pnevmatikami morajo imeti v primeru stalnega pogona snežne verige vsaj za eno os in v primeru priklopljivega pogona vsaj za stalno vklopljeno os. Vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3,5 tone, morajo imeti zimske pnevmatike vsaj na pogonskih kolesih ali na vseh kolesih letne pnevmatike in ustrezne snežne verige in lopato v priboru. Na priobalnem območju od Črnega Kala do Sečovelj je dovoljena uporaba tudi samo letnih pnevmatik z minimalno globino profila tri milimetre, so zapisali na spletni strani.

Vozniki naj preverijo tudi stanje akumulatorja, zavor, tekočin ...

A priprava vozila na hladnejše dni se ne začne in konča pri menjavi pnevmatik. Nizke temperature, sneg, led in vlaga lahko razkrijejo tudi druge pomanjkljivosti na vozilu, zato na AMZS voznikom svetujejo tudi, da pravočasno preverijo stanje akumulatorja, zavor, tekočin, brisalcev in svetil. Spomnili so tudi na globe v primeru neupoštevanja pravil. Voznika, ki v Sloveniji nima ustrezne zimske opreme, po zakonu kaznujejo z globo 40 evrov, če pa je zaradi prekrška onemogočen promet, se ga kaznuje z globo 500 evrov in petimi kazenskimi točkami. Če voznik ne očisti celotnega avtomobila pred začetkom vožnje, ga lahko doleti globa 200 evrov, če pa ne upošteva prometne signalizacije o zimskih razmerah in prepovedi vožnje, pa je globa 300 evrov. V primeru pravnih oseb so globe višje, in sicer tisoč evrov za voznika in 120 evrov za odgovorno osebo, so še navedli na AMZS.