FOTO:Steklo umetnike navdihuje že tisoč let

Bančne svetilke v tiffany tehniki s pomorskimi zastavami Željke in Borisa Rogića

Razstava je na ogled do 19. oktobra. Foto Simona Fajfar

Živi muzej

Razstavo dopolnjuje 43 plakatov, ki so jih oblikovali ob razstavah Muzeja antičnega stekla v Zadru.

Na ogled so tudi plakati razstav, ki so jih pripravili v MAS v zadnjem desetletju. Foto Simona Fajfar

Raoul Goldoni: Zeleni torzo III, 1979. Foto Simona Fajfar

Od vitraža do nakita

Na razstavi je 55 eksponatov.

Z razstavo bi po besedah umetnostne zgodovinarke Katarine Dajčman umetnike radi spodbudili k ustvarjanju s tem materialom.

Steklene dragocenosti iz železne dobe

Stekleni nakit Antonije Gospić Fotografije Simona Fajfar

»Povezujemo preteklost in sedanjost,« je, kustosinja Dolenjskega muzeja Novo mesto, opisala razstavo, ki so jo pripravili v sodelovanju z Muzejem antičnega stekla v Zadru (MAS). Gostujoča razstava Umetniki stekla je na ogled do 19. oktobra, s 55 eksponati pa predstavlja 30 sodobnih umetnikov, ki ustvarjajo s tem krhkim, a vendar trdnim materialom.V Dolenjskem muzeju, kjer imajo bogato zbirko predmetov iz starejše železne dobe, ki območje uvršča med najbogatejša središča v jugovzhodni Evropi, imajo iz tega obdobja tudi več deset tisoč jagod iz raznobarvnega stekla. S steklenim nakitom, ki so ga našli med arheološkimi izkopavanji, so že gostovali v Zadru, v muzeju antičnega stekla, ki deluje od leta 2009. Ta ustanova nadaljuje tradicijo oblikovanja stekla, ki sega v antiko, saj številni arheološki artefakti kažejo, da je v Zadru delovala steklarska delavnica.Z ustanovitvijo MAS so oblikovali »živi muzej«, kjer načrtno sodelujejo s številnimi umetniki iz Hrvaške in tujine, ki najdejo navdih v antiki ali steklu na splošno. V muzeju imajo tudi delavnico tradicionalnega ročnega pihanja stekla, stare obrti, ki jo poleg njih ohranjajo le še v družiniiz Huma na Sotli. Ker Hrvati nimajo več tovarne stekla – razen izključno industrijske proizvodnje – kjer bi umetniki lahko ustvarjali v tem materialu, sodelujejo s podjetji v Sloveniji, na Češkem in v Nemčiji.V kratkem času, odkar muzej deluje, so pripravili celo vrsto dogodkov ter samostojnih in skupinskih razstav del mojstrov stekla oziroma, kot jim pravijo v Zadru, »ljudi od stakla«. Izbor najboljših sodobnih del so zbrali na razstavi, ki je bila leta 2016 na ogled v njihovem muzeju, zdaj pa gostuje v Novem mestu.Čeprav je večina razstavljenih del nastala v devetdesetih letih in pozneje, je s tremi deli predstavljena tudi ustvarjalnost svetovno znanega(1919–1983), hrvaškega slikarja in kiparja, ki je bil od leta 1972 pionir novega gibanja v oblikovanju stekla na svetovni ravni in predstavnik novih teženj tako imenovanega gibanja Studio Glass. Njegova dela so razstavljena skupaj z izdelki dveh njegovih učencev,, ki se predstavlja z razstavo Ozvezdje Mediterana, in, ki je v Zadru razstavljal Steklene gradove.Razstava je zelo raznolika, saj se umetniki predstavljajo s tako tradicionalnimi obrtmi, kot je vitraž v sodobni preobleki – zastopata join, do povsem drugačne ustvarjalnosti v steklu, kakršen je neverjetno natančno izdelan nakit iz steklenih kroglic. Ne manjka risb na steklo, ki so delo akademske slikarke, ali pa zanimivih posod umetnika, ki so nastale na podlagi tradicionalnih lončenih posod z otoka Iža, okrašenih s steklom.insta se v MAS leta 2013 predstavila z bankirskimi lučmi v tiffany tehniki, pri katerih sta na senčnikih upodobila črke pomorskih zastav. Leto zatem sta se z razstavo Svetloba glagolice poklonila pisavi slovanskih jezikov, ki je nastala v 9. stoletju. Tu so še dizajn v stekluter uporabne posode in kozarci, v MAS zaposlenega ustvarjalca, ki je imel samostojno razstavo v Zadru leta 2015.Na razstavi so dela dveh Slovenk., ki je v Zadru razstavljala leta 2012, sicer pa dela v Avstriji, se predstavlja s starimi tehnikami stekloslikarstva v novih interpretacijah oziroma s filigransko natančno porisanimi kozarci., slikarka in restavratorka, pa ima na razstavi dela iz cikla Steklene skulpture, ki so bile predstavljene na njeni samostojni razstavi v Zadru leta 2015.V Dolenjskem muzeju želijo z razstavo Umetniki stekla opozoriti tudi na steklene dragocenosti iz železne dobe, ki jih hranijo v muzeju, pravi umetnostna zgodovinarka Katarina Dajčman: »S to razstavo povezujemo steklo v preteklosti in sedanjosti, hkrati pa poskušamo opozoriti na tehnološke postopke oblikovanja stekla.« V sodelovanju z MAS bodo v Dolenjskem muzeju pripravili delavnico oblikovanja stekla, s katero – upajo – bodo morda koga spodbudili, da se bo odločil za ustvarjanje v tem materialu. Kot pravi sogovornica: »Steklo je navdih že tisoč let …«