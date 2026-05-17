    Iniciativa za Štepanjsko naselje preklicala akcijo

    Za jutri je na sodišču razpisana obravnava v motenjski tožbi in tožbi proti vznemirjanju lastninske pravice, ki so jo vložili prebivalci Štepanjskega naselja.
    V Štepanjskem naselju nasprotujejo načrtom mestne občine. glede plačevanja parkirnin. FOTO: Dejan Javornik
    V Štepanjskem naselju nasprotujejo načrtom mestne občine. glede plačevanja parkirnin. FOTO: Dejan Javornik
    P. Z., STA
    17. 5. 2026 | 15:17
    17. 5. 2026 | 15:20
    2:48
    A+A-

    Iniciativa za Štepanjsko naselje je danes nameravala izvesti akcijo urejanja parkirišč, v sklopu katere bi jih z okolico vred očistili, nato pa parkirna mesta na novo označili. Ker jih je Mestna občina Ljubljana v dopisu opozorila na nezakonitost zarisovanja črt, pa so označevanje za zdaj preklicali. Do ravnanja občine so kritični.

    Janković: Za referendum o parkiranju milijon evrov

    Kot so na današnji novinarski konferenci v Ljubljani pojasnili predstavniki iniciative, so se za novo akcijo urejanja parkirišč odločili, ker si prebivalci Štepanjskega naselja želijo bolj urejenega, varnega in funkcionalnega sobivanja.

    Vendar pa jih je občina v petek prek odvetniške pisarne opozorila, da bi zarisovanje črt za označevanje parkirnih mest nedvoumno predstavljalo protipraven poseg v lastninsko pravico občine. Kot so med drugim navedli na občini, bi samovoljno zarisovanje črt povzročilo konkretno premoženjsko škodo, saj bi morali oznake nato odstraniti in vzpostaviti prvotno stanje.

    Ne gre za vprašanje ene soseske, ampak za celotno Ljubljano

    Da ne bi ogrozili udeležencev akcije, so se v iniciativi zato odločili, da bodo parkirišča in okolico le očistili ter pokosili travo. Ob tem so znova kritizirali ravnanje občine, ki se po njihovih besedah do stanovalcev obnaša mačehovsko. Prepričani so, da je razlog tudi v visoki finančni vrednosti zemljišč, ki jih občina zato noče nameniti stanovalcem za parkiranje in skupnostne dejavnosti.

    Janković o Štepanjskem naselju: Ne dovolim, da mi kdorkoli grozi

    Iniciativa sicer zbira podpise pod zahtevo za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnine v ljubljanskih soseskah. Doseči želi, da se spremembe odloka o urejanju prometa v ljubljanski občini ne bi uveljavile.

    FOTO: Dejan Javornik
    FOTO: Dejan Javornik

    Doslej so zbrali nekaj več kot 5000 podpisov. Prihodnji teden bodo zbiranje nadaljevali tudi z obiskom vseh ljubljanskih sosesk, kjer želijo stanovalcem predstaviti novi odlok in razloge, zaradi katerih mu nasprotujejo.

    Za ponedeljek je na ljubljanskem okrajnem sodišču razpisana obravnava v motenjski tožbi in tožbi proti vznemirjanju lastninske pravice, ki so jo prebivalci Štepanjskega naselja zaradi novega parkirnega režima vložili zoper občino.

    Za sredo je sklican zbor občanov četrtne skupnosti Golovec o parkirni problematiki v Štepanjskem naselju, 28. maja pa se izteče rok za zbiranje podpisov za razpis omenjenega naknadnega referenduma.

