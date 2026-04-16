Stevanović bi postavljal nova pravila glasovanja, Levica: Volivce ima za bedake

Predsednik DZ Zoran Stevanović je ocenil, da označevanje glasovnic na tajnem glasovanju »samo po sebi ni nobena kršitev«. Bo pa že na naslednji seji zahteval, da poslanci tega več ne počnejo, je napovedal. Možnosti vidi tudi za spremembe poslovnika DZ. Ocenjuje še, da je tajnost glasovanja izničena tudi, če poslanci glasovnic ne prevzamejo.

Stevanović je v videu, ki ga je njegova stranka Resnica popoldne objavila na družbenih omrežjih, ocenil, da poslanci o nekaterih pomembnih zadevah tajno glasujejo, ker se tako poslancem tudi zagotavlja ohranjanje neodvisnosti pred pritiski.

Razkritje pokazalo na možno označevanje glasovnic Resnice

Ta teden pa je sicer odmevalo razkritje STA, da je bil na tajnem glasovanju del glasovnic v podporo Stevanoviću označen. Prepoznati je tri različne vrste oznak. Primerjava števila glasovnic, označenih na enak način, pa kaže, da bi jih lahko označevali poslanci NSi, SLS in Fokus, Demokratov in Resnice.

Kot je danes dejal Stevanović, je bil ta teden seznanjen, »da poslanci že leta pri tajnem glasovanju rišejo razne znakce po glasovnicah«. Ocenil je, da to ne predstavlja kršitve samo bo sebi, bo pa kot predsednik DZ na naslednji seji zahteval, »da se takih stvari ne počne več«. »Poslanec mora biti neodvisen pri svojih odločitvah, da lahko zastopa ljudi,« je prepričan.

Ob vprašanju STA, ali se bo, če se bo med štetjem glasovnic ob glasovanju za mandatarja izkazalo, da so te označene, odločil za ponovitev glasovanja, pa se je Stevanović zavzel za spremembe poslovnika. O tem se bodo pogovorili na kolegiju predsednika DZ, kjer bodo z vodji poslanskih skupin pretresali in usklajevali posamezne predloge, je napovedal.

Da pripravljajo spremembe poslovnika, so danes sporočili tudi v Svobodi.

Kritizira le levo stran

Petkovo glasovanje o predsedniku DZ, na katerem je bil na to funkcijo z 48 glasovi poslancev izvoljen Stevanović, pa je po njegovi oceni prineslo tudi enega najbolj »totalitarnih pritiskov na poslance«. Ob tem se je obregnil ob poslance SD ter Levice in Vesne, ki na glasovanju o predsedniku DZ niso prevzeli glasovnic. Po prepričanju Stevanovića je bilo to navodilo strank, »ker so se bale, da bodo njihovi poslanci mogoče tudi glasovali za kandidata«.

»S tem je bila kršena ustavna pravica do tajnosti glasovanja, ker se potem seveda lažje ugotovi, kdo je kako glasoval, obenem pa je to tako, kot da nekdo ne bi vam dovolil, da greste na volišče,« meni Stevanović. Ocenjuje, da je to nedopustno.

Video je sklenil s sloganom: »Moč ljudem.«

Levica: Volivce ima za bedake

Oglasili pa so se tudi v Levici, kjer ob očitkih Stevanovića, da so poslance prisilili, naj ne prevzamejo glasovnic, menijo, da novi predsednik DZ s takšnimi navedbami kaže, da ima volivce za bedake. Kot so navedli, glasovnic niso prevzeli, ker ne želijo biti del »kramarske trgovine s funkcijami in divjih špekulacij o tem, komu se lahko zaupa in komu ne«. Za to pa so se odločili soglasno, so zatrdili.

Stevanoviću vračajo žogico in mu očitajo dogovor s SDS kljub overjeni izjavi, da tega ne bo naredil. Svoj odziv pa so v njegovem slogu sklenili z: »Moč tistim, ki ne nategujejo svojih lastnih volivcev.«