    Slovenija

    Stevanović cilja na notranje in zunanje ministrstvo ter na finančno

    Prvak Resni.ce je še enkrat zavrnil sodelovanje z Janezom Janšo.
    A. H., R. I.
    22. 3. 2026 | 20:32
    22. 3. 2026 | 20:58
    4:15
    A+A-

    Predsednik Resni.ce Zoran Stevanović je za Delo še pred rezultati vzporednih volitev povedal, da je ozračje napeto in da se lahko zgodi nekaj zgodovinskega. Bil je nekoliko utrujen, ne pa živčen, v štabu je bilo čutiti, da so vsi na trnih, saj bi bila lahko prav njihova stranka jeziček na tehtnici pri sestavi nove vlade. Na vprašanje, ali bi temu lahko bilo tako, je Stevanović za RTV Slovenija odgovoril: 

    »To je seveda pozicija, ki si jo marsikdo želi, obenem pa nosi veliko odgovornost. Bomo videli. Počakajmo do konca na vse preštete rezultate, število naših poslanskih mest, potem bomo videli, kako naprej. Mi smo neka zagotovila dali ljudem pred samimi volitvami v obdobju kampanje in od teh ne bomo odstopali.« Prvak Resni.ce je še enkrat zavrnil sodelovanje z Janezom Janšo

    Kot je spomnil, so na upravni enoti v času tretje vlade Janeza Janše podpisali listino, s katero se zavezuje, da stranka nikoli ne bo politično sodelovala s stranko SDS in njenim predsednikom Janezom Janšo. »Bomo videli, kaj se bo zgodilo na dolgi rok, lahko SDS doživi katarzo, lahko zamenjajo predsednika in se bodo obnašali popolnoma drugače, ampak v takem elementu, kakor so danes, ne,« je bil po poročanju STA jasen na vprašanje o sodelovanju s SDS.

    Vidna članica Sabina Senčar je dejala, da je bilo to njihovo stališče o nesodelovanju s SDS »morda malo vzeto iz konteksta«, da nimajo nič proti SDS, ampak so proti »sami logiki politike, kjer se umetno ustvarjata pola, se pravi Janša in ne-Janša«. Na dodatno vprašanje, da verjetno podpisana in overjena izjava velja, pa je sicer tudi ona dodala, da »Stevanović ne bo nikoli razočaral tistih, ki so mu zaupali svoj glas«.

    Po rezultatu vzporednih volitev, ki so jih izvajali na inštitutu Mediana, so v stranki namreč tokrat prejeli 5,2 odstotka glasov.

    Stevanović je za Delo povedal še: »Nočem zveneti ošabno, ampak se zavedam, da je to zgodovinsko in to me dviguje v tem smislu, da sem prevzel veliko odgovornost na ramena, odgovornost za ljudi, predvsem mlade, pa tudi tiste, ki do danes niso bili aktivni. Mogoče me to nekoliko plaši, ampak v vsakem primeru bom dal vse od sebe, da to odgovornost izpolnim.«

    Na vprašanje, kakšno Slovenijo vidi za prihodnja štiri leta, je odgovoril: »Slovenija je del sveta. Majhna, lepa država z odličnim geostrateškim položajem, ampak je nevplivna. Jaz bi si želel drugačne zunanje politike. Želel bi si, da bomo čim bolj nevtralni v tujih diplomatskih in vojaških sporih in da bomo gradili prijateljstvo po svetu – mostove, ne zidov.«

    Njihova kandidatka za poslanko Nina Radenković je povedala, da sploh ne razmišljajo o tem, ali bodo prišli v parlament, pač pa, koliko sedežev bodo dobili. »Tempo predvolilne kampanje je bil zelo naporen in drugačen od prejšnje,« je še dodala. 

    Stevanović se je pred razrezom slavnostne torte zahvalil svojim sovražnikom, ki da so mu bili največja inspiracija. Na vprašanje, na katera tri ministrstva cilja oziroma katera ima v mislih, je odgovoril: »Mislim, da bi bila ministrstva za notranje zadeve, zunanje zadeve in finance tri naša glavna izhodišča, o katerih bi se pogajali.«

    Stranka Resni.ca je bila ustanovljena leta 2021. Na volitvah 2022 so prejeli 2,86 odstotka glasov in jim preboj čez parlamentarni prag ni uspel, kaže pa da jim bo to uspelo tokrat.

