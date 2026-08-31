Zadeva Bobnar: izpolnjeni pogoji za začetek kazenskega postopka zoper Goloba

Predsednik DZ Zoran Stevanović je danes dopoldne v izjavi za javnost povedal, da ga je specializirano državno tožilstvo kot predsednika državnega zbora v skladu z zakonodajo obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji za začetek kazenskega postopka zoper poslanca Roberta Goloba.

Ta naj bi kot predsednik vlade storil kaznivo dejanje dajanja daril za nezakonito posredovanje, za katero je predpisana zaporna kazen do šest let zapora.

Kakor je povedal Stevanović, se poslanec na imuniteto še ni skliceval, ampak je pristojni organ v skladu z ustavo, zakonom o kazenskem postopku in zakonom o poslancih zahteval odločitev državnega zbora kot pogoj za začetek kazenskega postopka.

»Jaz sem zato – v skladu s pravilniki, zakonom, poslovnikom, ustavo – takoj obvestil poslanca gospoda Goloba, poslansko skupino Svoboda ter mandatno-volilno komisijo, ki bo zadevo obravnavala na zaprti seji ter državnemu zboru predlagala odločitev o tem, ali naj se imuniteta prizna ali pač ne ter s tem posledično dovoli začetek kazenskega postopka. Samo tako ravnamo zakonito, obenem pa omogočamo neovirano in neodvisno delo tako tožilstvu kot sodstvu, ki pravzaprav tako odločitev šteje za svojo procesno predpostavko,« je povedal Stevanović.

Bolj konkreten predsednik državnega zbora ni bil.

Na poslansko skupino Gibanja Svoboda smo poslali sporočilo s prošnjo za njihov komentar, prav tako tudi za komentar Roberta Goloba. Objavili ga bomo, ko ga prejmemo.

Zoran Stevanović je povedal, da ga je specializirano državno tožilstvo obvestilo, da so izpolnjeni vsi pogoji za začetek kazenskega postopka zoper poslanca Roberta Goloba. FOTO: Blaž Samec

Zdolšek: Gre za očitke v zadevi Bobnar

Odvetnik prvaka Svobode Roberta Goloba Stojan Zdolšek je za STA medtem potrdil, da se obvestilo tožilstva o možnosti kazenskega pregona zoper Goloba, o katerem je bil obveščen predsednik DZ, nanaša na zadevo Bobnar. Konkretnih očitkov še ne pozna, je pa dejal, da se Golob ne sklicuje na imuniteto.

Oktobra lani je namreč specializirano državno tožilstvo na ljubljansko okrožno sodišče vložilo zahtevo za sodno preiskavo zoper Goloba zaradi kaznivega dejanja dajanja daril za nezakonito posredovanje po 264. členu kazenskega zakonika. Očitali so mu domnevno vmešavanje v delo policije. Sodišče mora torej zdaj še odločiti o uvedbi sodne preiskave. Če bi tak sklep sprejelo, bi se s tem začel kazenski postopek. A mora pred tem DZ odločiti o Golobovi imuniteti.

Na sklep o uvedbi preiskave bo sicer tudi še možna pritožba. Golob se na imuniteto ne sklicuje, pravi Zdolšek, postopek v DZ pa sicer predpisuje poslovnik DZ. Poteza tožilstva je sicer sledila približno leto dni zatem, ko je policija spisala kazensko ovadbo zoper tedanjega premierja Goloba. Očitke Golobu o vmešavanju v delo policije je sicer nanizala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar. Golob je že tedaj očitke zavrnil, njegov odvetnik Zdolšek pa je tudi zahtevo za sodno preiskavo označil kot neutemeljeno.

Na sklep o uvedbi preiskave bo tudi še možna pritožba. FOTO: Jože Suhadolnik

Kaj pravi kazenski zakonik oziroma njegov 264. člen?

(1) Kdor drugemu obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo ali kakšno drugo korist zanj ali za koga drugega, da bi izkoristil svoj položaj ali svoj resnični ali domnevni vpliv in posredoval, da se opravi ali ne opravi kakšno uradno dejanje, se kaznuje z zaporom do štirih let in denarno kaznijo.

(2) Kdor drugemu obljubi, ponudi ali da nagrado, darilo ali kakšno drugo korist zanj ali za koga drugega, da bi izkoristil svoj položaj ali svoj resnični ali domnevni vpliv in posredoval, da bi se opravilo uradno dejanje, ki se ne bi smelo opraviti, ali da se ne bi opravilo uradno dejanje, ki bi se moralo ali smelo opraviti, se kaznuje z zaporom od enega do šestih let in denarno kaznijo.

(3) Storilcu kaznivega dejanja iz prejšnjih odstavkov, ki je dal nagrado, darilo ali kakšno drugo korist na zahtevo osebe, ki je nezakonito posredovala, pa je dejanje naznanil, preden je bilo odkrito ali preden je izvedel, da je odkrito, se sme kazen odpustiti.