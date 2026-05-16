Stevanović: Janšo bomo podprli za mandatarja

rvak stranke Resnica Zoran Stevanović je po svetu stranke potrdil, da bodo predsednika SDS Janeza Janšo podprli za mandatarja. Prav tako bodo v ponedeljek prispevali podpise za kandidaturo Janše, ne bodo pa del koalicije. Kot je še dejal Stevanović v izjavi za medije, si želijo čimprejšnje operativne vlade in ne želijo ustvarjati politične krize.

»Naši glavni pogoji so bili, da ne gremo v vlado, ki jo bo vodil SDS, in to obljubo tudi držimo,« je zatrdil Stevanović. Dodal je, da bo Resnica »huda opozicija, ki jih bo pri njihovem delu neprestano nadzirala.«

Konstruktivni bodo pri predlogih, ki bodo sledili njihovim programskim izhodiščem in bodo dobri za Slovenijo, je povedal. Tistim, za katere bodo menili, da niso takšni, pa bodo »z vsemi silami nasprotovali.«

Stevanović je danes dejal, da koalicijske pogodbe niso prejeli, izhodišča koalicijske, ki so jih dobili, pa so jih prepričali, in so po Stevanovićevih besedah videti, »da so skoraj prepisani iz našega programa.«

Zatrdil je še, da so odločitev v stranki sprejeli soglasno.

Sveta stranke se je udeležilo več članov stranke, med drugim so prišli vodja poslanske skupine Katja Kokot ter poslanca Nedeljko Todorović in Boris Mijič.

O mandatarju bi poslanci lahko glasovali naslednji teden. Pred tem, v torek, pa se bo iztekel rok, v katerem je v drugem krogu iskanja mandatarja mogoče predlagati kandidate. Pričakovati je kandidaturo Janše, ki je z najverjetnejšimi partnerji v nastajajoči vladi pod vodstvom SDS - Demokrati ter NSi, SLS in Fokus - v sklepni fazi dogovora, saj na organih strank že odločajo o koalicijski pogodbi. Doslej so jo potrdili že Demokrati in NSi, do izteka roka za vložitev mandatarske kandidature se bodo zvrstila še zasedanja organov SDS, SLS in Fokus.

Članica Sabina Senčar je na vprašanje, ali Janšo podpira za mandatarja, danes dejala, da »podpira pot, ki bo pripeljala do tega, da se bo uresničilo vse, kar smo obljubili svojim volivcem. To je samo pot za to, da bomo prišli do pravega cilja, ki bo dober za vse«. Senčar je sicer aprila na Stevanovića naslovila zapis, v katerem je navedla, da je »dati podporo bodočemu mandatarju in ne iti v vladno koalicijo vsebinsko enako.«

Stevanović je danes sicer komentiral tudi zahtevo za odreditev parlamentarne preiskave o sumu politične zlorabe Sove in policije, ki so jo vložili poslanci Resnice, SDS ter NSi, SLS, Fokus. Kot je dejal, so v predvolilnem času nekajkrat zaznali povezovanje obveščevalno-varnostnih služb in vrha policije z določenimi strankami in mediji. Zanima jih, »ali so obveščevalno-varnostne službe vplivale na volitve in ali je prihajalo do kakršnihkoli zlorab«.

Odzivi: Gre za najbolj desno vlado do zdaj

Levica je ob oblikovanju nove desnosredinske koalicije sporočila, da gre za »najbolj desno vlado v zgodovini Slovenije«, ki po njihovem napoveduje napade na socialno državo, javno zdravstvo, šolstvo, delavske pravice, kulturo in okoljske politike.

V stranki so ostro kritizirali Anžeta Logarja in njegove Demokrate, za katere pravijo, da niso predstavljali alternative SDS, ampak politični projekt za vrnitev Janez Janša na oblast. Logarja so označili za obraz navidezne »zmerne desnice«, ki pomaga oblikovati radikalno desno koalicijo.

Kritični so tudi do Resni.ca in Zorana Stevanovića. Po oceni Levice je šlo za projekt drobljenja glasov in ustvarjanja navidezne »stranke ljudi«, ki naj bi na koncu podprla SDS.

Levica meni, da bodo za morebitno nižanje davkov najbogatejšim, privatizacijo javnih storitev ter pritiske na medije, kulturo, nevladne organizacije in neodvisne institucije odgovornost nosile vse koalicijske partnerice, med njimi Nova Slovenija, Demokrati, Fokus, SLS in Resnica.

Sporočilo so zaključili z napovedjo, da se bodo novi vladi »z vsemi silami zoperstavili« ter branili javno in socialno državo, demokratične institucije in pravice ljudi.