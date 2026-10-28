Stevanović naj bi funkcijo predsednika DZ izkoristil za pridobitev donacije za pravoslavno cerkev

Drugi najvišji funkcionar v državi je po poročanju Pop TV sam povedal, da je svojo funkcijo uporabil za »urejanje donacije«. FOTO: Jože Suhadolnik

Televizija Pop TV je zvečer v javnost posredovala posnetek govora predsednika državnega zbora in voditelja Resnice Zorana Stevanovića v kontekstu novega suma korupcije. »Na manj kot teden dni starem posnetku, ki smo ga pridobili, Stevanović jasno pove, da je drugo funkcijo v državi izkoristil, da je uredil donacijo za nakup občinskega zemljišča in gradnjo nove pravoslavne cerkve v Kranju,« so navedli.

Posnetek je nastal prejšnji četrtek, ko je Stevanović nagovoril člane kranjskega srbskega kulturno-umetniškega društva. Prisoten je bil tudi župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec.

Dražba bi sledila takoj po lokalnih volitvah

»Med prvimi stvarmi, ki sem jih dosegel s svojo drugo funkcijo v državi, je bilo to, da smo pridobili donatorja za nakup zemljišča za gradnjo pravoslavne cerkve. In na to lahko rečem, da sem prekleto ponosen,« je po poročanju Pop TV povedal Stevanović.

Kako bi prišli do občinskega zemljišča? Rakovec jim ga je, kot je slišati, obljubil. Dražba bi sledila takoj po lokalnih volitvah, zatem še sprememba namembnosti, da bi cerkev tam sploh lahko zgradili.

»Se je pojavila prilika. Priliki se reče druga najpomembnejša funkcija v državi. Lahko mi marsikdo reče, da izkoriščam ali ne. Ampak ta prilika se je pojavila in določena poznanstva, določene zveze,« so še Stevanovićeve besede, ki jih navaja Pop TV.

Donator bosansko-hercegovski tajkun

Donator za nakup zemljišča naj bi bil bosansko-hercegovski poslovnež Mladen Milanović iz kroga Milorada Dodika, cena naj bi bila med 400.000 in 600.000 evri. A je zemljišče še kmetijska površina.

Televizija je glede morebitne spremembe namembnosti navedla naslednje Rakovčeve besede: »Ja, da je možno spremeniti in sicer tako, da po hitrem postopku lahko ciljno spremembo naredimo. Vse to, ta travnik pa ta njiva, je namenjeno pokopališki dejavnosti in jo tudi lahko spremenimo v sakralno.«

Vnaprej znanemu kupcu naj bi prilagodili celo javno dražbo za to zemljišče, takoj po lokalnih volitvah.

Stevanović na novinarska vprašanja Pop TV ni hotel odgovoriti, Rakovec pa je danes televiziji navedel, da je na srečanju le predstavil, kakšne so opcije za gradnjo pravoslavne cerkve v Kranju. Da, skratka, nikoli ni nič obljubljal, da je zgolj zastopal interese občine in da o spremembi namembnosti zemljišča odloča mestni svet.