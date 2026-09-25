Stevanović ni plačal neuspešnega študija

Predsednik državnega zbora in stranke Resnica Zoran Stevanović je po svojih navedbah poleti iz svojih prihrankov poravnal dolg, ki ga je njegov strankarski kolega Boris Mijić imel do lastnih delavcev. Zdaj se je pojavil nov dolg, ki ga ima Stevanović do fakultete, na kateri je med letoma 2014 in 2020 poskušal doseči naziv doktorja znanosti. Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani je ta teden potrdila, da Stevanović »ni v celoti« poravnal svojih obveznosti. Zoran Stevanović je na svojem profilu na facebooku pri stopnji izobrazbe več let navajal »doktorat znanosti, Filozofska fakulteta UL«. Toda na začetku letošnjega februarja je tam sam objavil potrdilo o opravljenih izpitih na ljubljanski filozofski fakulteti (FF), izdano leta 2024, kjer je bil v študijskem programu humanistike in ...