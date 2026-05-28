Stevanović o Hojsovi kandidaturi za ministra: Jaz si tega ne bi želel

V pričakovanju liste ministrskih kandidatov bo predsednik Resnice in DZ Zoran Stevanović pozoren zlasti na to, kdo bo zasedel stolček notranjega ministra. Želel bi si, da to ne bi bil znova Aleš Hojs, pač pa človek, ki bi vzbujal zaupanje. Želi si tudi, da bi s SDS čim prej transparentno določili vsebine, ki jih bo Resnica podpirala.

Stevanović ni skrival, da ga zanima mesto ministra za notranje zadeve, prav tako je bil javno zelo kritičen do dela policije v času prejšnje vlade Janeza Janše, ko je ministrstvo vodil Aleš Hojs.

Kot je povedal v pogovoru za STA, je to področje, ki mu ogromno pomeni »in to je tudi eden od resorjev, ki mu bom tudi s pozicije poslanca in predsednika državnega zbora namenil ogromno pozornosti«.

Ob tem pa je namignil, da »mogoče tudi ni naključje, zakaj lista ministrov še ni vložena«. »Na čelu MNZ bo moral biti človek, ki ne bo sprožilec za kakršnekoli dodatne razprtije v javnosti in ki bo s svojo strokovnostjo in pojavnostjo vzbujal veliko zaupanje. In želel bi si, da bi bila lista ministrov taka, ki bo to omogočala,« je dejal.

Na vprašanje, ali to pomeni, da bi Resnica lahko odtegnila podporo ministrski listi, če bi bil na njej Aleš Hojs kot vnovičen kandidat za notranjega ministra, pa je dejal le: »Jaz si tega ne bi želel.«

Bi si pa po drugi strani želel, da bi nova koalicija preostalim strankam v DZ ponudila »eksaktne, odkrite sporazume o morebitnem sodelovanju«. Ti bi lahko bili po njegovih besedah zasnovani podobno kot sodelovanje Levice z vlado Marjana Šarca ali pa partnerstva za razvoj, kot ga je SD pod Borutom Pahorjem v preteklosti že sklenila prav z Janševo vlado.

S podpisom tega bi Resnica lahko pokazala, kje so točke, pri katerih želijo sodelovati, ter da za tem ne stoji politična trgovina, »da ni skrivnega sestajanja in ničesar, kar bi vzbujalo sume, da gre za neko zaroto«, je prepričan.

Tako je tudi podporo Resnice dosedanjim predlogom koalicije pojasnil z besedami, da ne morejo nasprotovati predlogom, če ti sledijo programu njihove stranke oz. so »celo prekopirani iz našega programa«.

»Kako naj takega zakona ne podprem, če je del mojega programa, če sem o njem govoril štiri leta in če sem to obljubil svojim volivcem, pa tudi če pri njem kot podpisnik sodeluje bodisi SDS, NSi ali kdorkoli že,« je vprašal.

Resnica je podprla tudi novelo zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, četudi so nasprotovali vzpostavitvi dnevu spomina na žrtve komunističnega nasilja. Kot je pojasnil Stevanović, se sami zavzemajo za dostojen pokop vseh, »ta človečnost pa jim je pomenila bistveno več«, zato so zakon podprli.

Rdeča nit za sodelovanje, ki si jo sami želijo v omenjenem sporazumu s koalicijo, pa so nizki davki, boj proti korupciji, ureditev zdravstva, povečevanje suverenizma in neposredne demokracije, je naštel. A po drugi strani priznava, da Resnica pri tem težko postavlja pogoje, če niso del koalicije.

A če bodo predlagani zakoni dobri, jih bodo podprli. »Imam kar občutek, da so malo pragmatični in dejansko iščejo v našem programu tiste točke, kjer smo si sorodni, in določene zakone predlagajo še pred imenovanjem nove vlade,« je dejal.

Izhodišča koalicijske pogodbe desnih strank je tako označil tudi za »skoraj dobeseden prepis« njihovega programa, celotne pa ni prebral, je zatrdil.

Predsednik DZ je v intervjuju, ki ga bo STA objavila predvidoma do konca tedna, spregovoril tudi o svojem videnju delovanja parlamenta in pripravah Resnice na lokalne volitve. Prav tako je začrtal pričakovanja glede Skoka.