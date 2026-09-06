Stevanović pravnomočno obsojen najmanj trikrat

Televizija Pop TV, ki se sklicuje tudi na ugotovitve Mirana Šubica s kranjskega portala Trma.si, je objavila nov podatek iz kazenske preteklosti predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića. Pravnomočno je bil obsojen najmanj trikrat, trdijo. Objavili so podatke o sodbi, ki ga je leta 2011 obremenila goljufije.

Sodeč po tej sodbi si je izposodil denar, kot garancijo pa oškodovanki ponudil avto, ki sploh ni bil njegov. Obsojen je bil na pol leta pogojne zaporne kazni in na vračilo prigoljufanega denarja.

Šest mesecev pogojne zaporne kazni

Okrajno sodišče v Kranju je pred 15 leti dokončno razsodilo, da je takrat policist, danes pa predsednik parlamenta Zoran Stevanović, kriv, izhaja iz objavljene sodbe. V aprilu 2008 je oškodovanko prosil, da mu do septembra istega leta posodi 2500 evrov. Šubic opominja, da v sodbi piše, da je Stevanović oškodovanki v jamstvo ponudil avto, ki pa ni bil njegov. »Nato tega ni izpolnil in ona se je v stiski zatekla k roki pravice.«

Kot še navaja portal 24ur, je bil Stevanović leta 2010 obsojen, se nato pritožil, sodba pa je postala pravnomočna leto zatem. Kaznovan je bil s šestimi meseci zapora pogojno, če v treh letih ne naredi novega kaznivega dejanja in pod posebnim pogojem, da v enem letu od pravnomočnosti oškodovanki vrne denar.

V Stevanovićevem kabinetu so se danes na najnovejše razkritje odzvali s pojasnilom, da »starih, zaključenih in izbrisanih zadev, ki niso povezane z njegovim političnim delovanjem, ne namerava komentirati«, še navaja 24ur.

V kabinetu predsednika DZ poudarjajo tudi, da lahko Stevanović kadar koli predloži potrdilo o nekaznovanosti, prav tako pa da zoper njega ne poteka noben kazenski postopek.