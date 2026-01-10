  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Golobovo kosilo: Stevanović zavrnil vabilo, Erjavec komentiral izključenost

    Kritični so tudi do poskusov umeščanja Resni.ce v tako imenovano levo sredino.
    Zoran Stevanović. FOTO: Marko Feist
    Zoran Stevanović. FOTO: Marko Feist
    R. I.
    10. 1. 2026 | 12:37
    10. 1. 2026 | 13:13
    4:01
    Stranka Resni.ca je zavrnila vabilo predsednika vlade na skupno kosilo. Kot so sporočili iz stranke, je predsednik Resni.ce Zoran Stevanović vabilo zavrnil takoj, ne zaradi protokolarnih razlogov, temveč zaradi, kot poudarjajo, pomembnejših obveznosti.

    Golob na delovno kosilo vabi osmerico levosredinskih strank. Koga vse?

    Stevanović se namreč v tem času kot predsednik Zveze vaterpolskih društev Slovenije udeležuje spremljanja slovenske reprezentance na evropskem prvenstvu. V stranki ob tem dodajajo, da so kot edina politična stranka ponudili možnost, da bi se srečanja udeležil kdo drug in ne predsednik stranke, s čimer so po lastnih besedah želeli pokazati nepomembnost tovrstnega dogodka.

    V Resni.ci navajajo, da so se s predsednikom vlade doslej srečali zgolj enkrat, in sicer na začetku njegovega mandata. Takrat naj bi bila dana jasna obljuba glede novele zakona o nalezljivih boleznih, ki pa po njihovih ocenah ni bila izpolnjena. »Zato ne vidimo nobenega vsebinskega razloga, da bi se tik pred iztekom mandata ponovno udeleževali simbolnih srečanj, namenjenih ustvarjanju vtisa dialoga in ponavljanju praznih obljub,« so zapisali.

    Zakaj je Prerod zgrešil trenutek in kako bo boj posrkal male stranke

    Stranki Svoboda so se ob tem zahvalili za, kot pravijo, brezplačno reklamo in medijsko izpostavljenost, a poudarili, da »na brezplačna kosila ne hodijo«. Kritični so tudi do poskusov umeščanja Resni.ce v tako imenovano levo sredino, hkrati pa opozarjajo, da jih politični nasprotniki sistematično potiskajo v skrajno desnico. »Resni.ca ni ne leva ne desna. Resni.ca je alternativa,« poudarjajo.

    »Izbira med Golobom in Janšo je kot obesiti se – na hruško ali češnjo«

    Ob koncu so zapisali, da bodo vrata stranke vedno odprta za vse, ki so pripravljeni dejansko uresničevati njihov program in temeljne točke, ne zgolj govoriti o sodelovanju. Sporočilo so zaključili z besedami: »Se vidimo po volitvah. Dober tek.«

    Erjavec: Da nisem povabljen, me ne preseneča

    Kot smo poročali, pa na srečanje osmerice Golob ni povabil stranke Zaupanje Karla Erjavca. Ta je danes zato v Ljubljani sklical tiskovno konferenco. Ta bo, kot so zapisali v vabilu, namenjena osvetlitvi širšega konteksta trenutnega političnega dogajanja ter predstavitvi stališč stranke Zaupanje glede ključnih izzivov, s katerimi se sooča ta vlada.

    V izjavi je nato poudaril, da odločitev sprejemajo brez presenečenja in jo razumejo kot del politične »predstave«, v kateri po njihovem mnenju ni prostora za teme, kot so stabilnost države, varnost državljanov, izkušenost in odgovornost.

    Matjaž Han: Dva meseca pred volitvami bi prepovedal vlaganje zakonov

    Kot možen razlog navajajo, da so edina stranka, ki dosledno in javno zastopa interese upokojencev, obenem pa tudi edina levo usmerjena stranka, ki argumentirano nasprotuje delovanju aktualne vlade.

    Po oceni stranke bi prisotnost Karla Erjavca na takšnem srečanju porušila »idilično kuliso«, saj na sestanku ne bi molčal. Poudarjajo, da Slovenija potrebuje izkušene politike, ki si upajo javno opozarjati na odgovornost vlade in na konkretne negativne posledice njenih odločitev za državljane.

    Ocenil je, da je Golob določene stranke, denimo Pirate, povabil, da bi doživele enako usodo, kot sta Stranka Alenke Bratušek in Lista Marjana Šarca, ki sta po zadnjih parlamentarnih volitvah postali del Golobove Gibanje Svoboda. Kot je še dejal, je Golobu jasno, da stranko Zaupanje ne more kanibalizirati.

