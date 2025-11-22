Številne kršitve volilnega molka po vsej državi

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka pred nedeljskim referendumom o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja do danes do 15.30 prejela 27 obvestil o domnevnih kršitvah. Kot so sporočili z ministrstva, inšpektorat trenutno obravnava tri primere, pri katerih obstaja sum kršitve volilnega molka.

Vse o referendumu

Ena prijava se nanaša na domnevno sporno oddajo na televiziji, druga na nedovoljeno nameščanje novih plakatov, tretja pa na objavo na družbenem omrežju. Za preostalih 24 obvestil so ugotovili, da se nanašajo na že odprte postopke ali pa niso povezani s kršitvami molka.

Uradna kampanja se je končala opolnoči

Uradna kampanja se je končala opolnoči, z začetkom volilnega molka, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev ali politično oglaševanje – od objav v medijih in na družbenih omrežjih do razdeljevanja letakov, nameščanja plakatov, videosporočil strank in javnih shodov, povezanih s kampanjo.

Prijave domnevnih kršitev sprejema dežurna služba ministrstva ter operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave. V nočnem času, od danes do 7. ure ter od nedelje 19. ure do ponedeljka 7. ure, so prijave mogoče na številki 080 12 00. Čez dan, od 7. do 19. ure, pa jih na številki 080 21 13 sprejema dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve.

Za kršitev volilnega molka so predpisane globe: od 800 do 3000 evrov za organizatorje kampanje, od 300 do 600 evrov za odgovorne osebe, od 250 do 500 evrov za pravne osebe ali samostojne podjetnike ter od 150 do 250 evrov za posameznike.