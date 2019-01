FOTO:Sindikat paznikov: »Tako malo, kot nas je sedaj, nas nikoli ni bilo« 

Med nepravilnostmi je komisija izpostavila tudi, da vodstvo ni izvajalo ustreznega nadzora nad delom pravosodnih policistov, ki so opustili določene naloge. Poleg tega so skušali preveriti tudi trditve, da naj bi bile rešetke v koprskem zaporu iz neustreznega materiala, zaradi česar sta jih pripornika tudi uspela prežagati. FOTO: Mavric Pivk/delo

Dušan Valentinčič odhaja v predčasni pokoj. FOTO: Igor Zaplatil/delo

Dragan Milosavljević (levo) in Damnjan Mitrović.FOTO: PU Koper

Zadnjo decembrsko soboto so bili predstavniki Policijske uprave (PU) Koper obveščeni o pobegu dveh pripornikov iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper (ZPKZ Koper). Pobegnila sta 41-letni, državljan BiH, in 40-letni, državljan Srbije.Prvi je bil v zaporu zaradi kaznivega dejanja prepovedanega prehajanja državne meje, za drugega pa je razpisana mednarodna tiralica Interpola Srbije, in sicer zaradi preprodaje prepovedanih drog. Za Milosavljevićem je Slovenija razpisala iskanje, Mitrović pa se je po begu iz zapora peš napotil v Italijo, kjer ima družino. Oglasil se je italijanskim policistom ter poklical tudi v koprski zapor »Dokazati, da je nekdo spal, se ne da,« je povedal, predsednik sindikata državnih organov Slovenije ter dodal, da birokracija duši varnostno delo. Poudaril je še, da po pobegu zapornikov niso pregledali posameznih zaporniških celic, saj zato potrebuje odredbo najvišjega vodstva.V imenu dobrih 40 zaposlenih je izpostavil potrebo po deregulaciji sistema. »Ministrica naj zahteva zamenjave,« je dejal ter izpostavil potrebo po novem direktorju. »Valentinčič naj se čim prej upokoji ter zapusti te prostore,« je dejal predstavnik sindikata. Poudaril je še, naj se Dušan opraviči krivo obtoženih pravosodnih ministrov.V svojem govoru je poudaril, da po samem pobegu še dolgo ni nihče ukrepal, do praktičnih ukrepov pa je prišlo šele, ko je v javnost prispelo anonimno pismo pravosodnih policistov. »Do danes se ni našla odgovorna oseba, ki bi napisala pisno odredbo, da bi od vrha do tal preiskali koprski zapor te tako našli žage, s katerimi sta si zapornika utrla pot na prostost,« je še poudaril., pravosodni policist ZPKZ Koper, je prav tako poudaril, da ljudje na vodilnih mestih koprskega zapora za ta mesta niso primerni. »Premalo nas je, vodstvo v Kopru pa želi na silo pridobiti avtoriteto,« je dejal Vukovič.Svojemu stanovskemu kolegu je pritrdil tudi pravosodni policist: »Pričakujemo, da bomo lahko opravljali svoje delo, ki ga zdaj težko opravljamo. Potrebujemo nov hišni in dnevni red, saj se pogosto zgodi, da imamo toliko aktivnosti na en dan, da ne zmoremo vsega.« Izrazil je še pričakovanje, da bo ministricapriskočila na pomoč ter pomagala pri reorganizaciji dnevnega reda. »Vsi skupaj zbrani pravosodni policisti nimamo nobenega namena in se ne maščujemo, le svoje delo želimo opraviti,« je v zaključki izjave še dodal Arnaut.Tako malo, kot jih je zdaj, jih ni bilo še nikoli. Pred kratkim je kolektiv koprskih pravosodnih policistov zapustilo pet zaposlenih, a novih niso zaposlili. Če bodo štirje pazniki osumljeni subjektivne krivde zaradi pobeglih zapornikov prejeli odpoved, jih bo zaposlenih še manj. Sedaj je okoli 37 operativnih pravosodnih policistov.Uspešni pobeg dveh zapornikov je pod vprašaj postavil vodenje zavoda ter nadzor nad zaporniki. Komisija uprave za izvrševanje kazenskih sankcij je tako ocenila, da je za dogodek objektivno odgovoren direktor zavoda . Slednji je prevzel odgovornost ter napovedal predčasno upokojitev. Subjektivni del krivde pa gre pripisati tudi posameznim policistom, ki so nezadovoljivo izvajali svoje naloge.Po besedah predsednice interne komisijenaj bi k uspešnemu pobegu prispevalo več okoliščin: sistem videonadzora ni imel vklopljene funkcije za zaznavanje gibanja, poleg tega pa si je vsak pravosodni policist sam lahko nastavljal lokacije kamer, ki jih vidi na zaslonih. V zavodu poleg tega niso izvajali ustreznega nadzora rešetk, pravosodni policisti pa v nadzornem centru veliko število kamer spremljajo 12 ur neprekinjeno, zato je težko zagotoviti, da so ves čas osredotočeni na dogajanje. Predsednica interne komisije sicer poudarja, da za pobeg ni krivo pomanjkanje pravosodnih policistov, temveč neizvajanje ustreznega nadzora.Pravosodni policisti, ki so delali v nočni izmeni v noči pobega, po besedah Pahor Mohoričeve niso opravili vseh nalog v skladu z načrtom varovanja, saj da niso opravili predvidenega števila nočnih kontrol, opravljeni nadzori pa so bili pomanjkljivi in nestrokovni. Direktor upraveje izpostavil, da je iz nadzornih kamer razvidno, da v času, daljšem od dveh ur, nobeden od pravosodnih policistov v službi ni izvajal nobenega nadzora.Podržaj je na novinarski konferenci Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij pojasnil, da ukrepov zoper pravosodne policiste, ki so bili v noči pobega v službi, za zdaj še niso določili. Preiskava še ni končana in še preverjajo druge okoliščine, je dodal ter napovedal, da bodo podobne nadzore opravili tudi v drugih zavodih za prestajanje kazni po Sloveniji, med drugim bodo preverili video nadzorne sisteme.