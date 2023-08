Številni kulturni objekti so poškodovani ali uničeni

Narasla voda ni prizanesla kulturnim objektom, med drugimi je poplavilo enoto Zgodovinskega arhiva Ljubljana v Škofji Loki ter Staro železarno na Ravnah na Koroškem. Poškodovana je tudi Ravnikarjeva spominska ureditev v Begunjah. Večji zemeljski plaz je prizadel zaščiteno Rudarsko hišo v Idriji. Podatke o škodi še zbirajo, prve cenitve bodo opravili v prihodnjih dneh.

Ministrstvo za kulturo je v petek aktiviralo državni načrt zaščite in reševanja ob poplavah ter javnim zavodom dalo usmeritve, kako naj ukrepajo. »Od vseh stavb, ki jih upravlja Koroški pokrajinski muzej, je bila poplavljena le Stara železarna,« je včeraj povedal direktor Tadej Pungartnik. »Drugi dan je voda odtekla, ob pomoči prostovoljcev smo opravili prvo čiščenje, podrobnejše čiščenje pa nas čaka v naslednjih dneh. Na srečo reka Mislinja ni prestopila struge, tako da so predmeti na varnem.«

Zgodovinski arhiv Ljubljana - Enota Škofja Loka. Poškodovano gradivo so zamrznili v Merkatorjevi hladilnici. FOTO: Judita Šega/zgodovinski Arhiv Ljubljana

Veliko težav so imeli v enoti Zgodovinskega arhiva Ljubljana v Škofji Loki, kjer je voda zalila skladišče, čitalnico in prostore osebja. »Tokrat ni bilo prvič, da nas je poplavilo. Na srečo je pravi čas prišla sodelavka, ko voda še ni dosegla višine, da bi poplavila arhivske škatle. Žal pa se je pri vdoru kljub temu poškodovalo približno štiri tekoče metre gradiva. Premočene škatle smo odnesli v Mercator, ki nam je priskočil na pomoč. Imajo veliko hladilnico, zmočeno gradivo smo tam zamrznili. Tako ga bomo lažje in bolje restavrirali oziroma bo več možnosti, da ga rešimo. Kolegice iz škofjeloške enote ter sodelavca iz Ljubljane in Kranja so s skupnimi močmi rešili približno 40 tekočih metrov gradiva,« je za Delo povedala direktorica Zdenka Semlič Rajh.

Jasna Dokl Osojnik, direktorica Dolenjskega muzeja, nam je dejala, da so imeli tokrat veliko sreče in ni bilo večje škode. »Ves čas smo bili v pripravljenosti. Takoj ko smo izvedeli, da prihaja ujma, smo se z vzdrževalci dogovorili za dežurstvo, zato so redno preverjali vse stavbe in prostore v upravljanju muzeja. Stanje je najslabše v glavnem depoju v Bršljinu, kjer je voda prodrla s strehe. Predmeti na srečo niso poškodovani. Prav tako skozi strop voda pritekla v osrednji razstavni prostor, Galerijo, tudi tam so razstavljeni predmeti nepoškodovani.«

Po Franji prizadeta še Rudarska hiša

V petek se je za Rudarsko hišo, ki je del Unescove dediščine živega srebra, utrgal večji zemeljski plaz. Prostovoljni gasilci so skupaj z zaposlenimi v muzeju odstranili del zemlje, preusmerili vodo in uredili drenažo, razmere na plazišču si je ogledala tudi geologinja. Premično dediščino, nameščeno v hiši, so spravili na varno.

Rudarska hiša v Idriji – kulturni spomenik državnega pomena in UNESCO spomenik; objekt je v upravljanju Mestnega muzeja v Idriji FOTO: Anja Intihar

Direktor Mestnega muzeja Idrija Miha Kosmač škodo za zdaj ocenjuje na najmanj 30.000 evrov: »To zajema sanacijo zemljine in drenažo ob hiši, ki jo je treba odkopati, na novo položiti cevi in jo zasuti nazaj. Težava je tudi z odvodnjavanjem ob hiši, ki je v celoti uničeno.« Kakšno je trenutno stanje v Partizanski bolnici Franja, ki jo je povodenj uničila julija, ni jasno, saj je pot do nje še prenevarna.

Knjižnici v Medvodah in Celju

Zaradi narasle vode sta bili ogroženi Knjižnica Medvode in Osrednja knjižnica Celje. Če bi Sora v Medvodah narasla še 10 centimetrov, bi poplavila prostore knjižnice, podobno se je zgodilo v Celju, a je gladina Savinje k sreči začela upadati. Kljub temu so v petek zjutraj v Celju zaradi možnosti razlitja ob pomoči prostovoljcev odnesli kar 120.000 knjig in druge opreme iz kletnih prostorov.

Knjižnica Medvode se je za las izognila katastrofi. FOTO: Civilna Zaščita Medvode

O škodi poročajo iz parka Arboretum Volčji Potok, kjer so poplavne vode poškodovale drevesa in opremo parka. Uničeni so prostori kulturnega centra na Ravnah na Koroškem, poškodovana je tudi Ravnikarjeva spominska ureditev v Begunjah.

Dobra novica je, da je zdržala obnovljena streha Moderne galerije v Ljubljani, prav tako je Ljubljanica prizanesla Muzeju za arhitekturo in oblikovanje na Fužinskem gradu, kjer so preventivno prestavili muzejsko gradivo v višje lege. Brez poškodb so jo odnesle večje ustanove, kot so Cankarjev dom, Slovenska filharmonija, SNG Opera in balet Ljubljana ter SNG Drama Ljubljana, iz SNG Opera in Balet Maribor pa so sporočili, da je le nekoliko zamakala streha.

»Tudi kulturna dediščina in infrastruktura sta utrpeli precejšnjo škodo. V naslednjem tednu se bo nadaljevalo zbiranje informacij o stanju. Še naprej bomo ažurno obveščali širšo javnost o stanju na terenu ter kako ravnati in ukrepati v primerih poplavljenih objektov ali predmetov kulturne dediščine. Prav tako bo treba natančno pregledati vse odprte investicije in kakšno škodo so utrpele v poplavah,« je izjavila kulturna ministrica Asta Vrečko.