Številni objekti po petnajstih letih še vedno niso prilagojeni invalidom

Rok za prilagoditev dostopnosti objektov v javni rabi po zakonu o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) je potekel 11. decembra lani, vendar številni objekti še vedno niso ustrezno prilagojeni. Državni zbor je sprejel spremembe zakona, ki med drugim odpravljajo dvotetni odlog uporabe sankcij proti kršiteljem.

Inšpekcija bo ob nadzoru najprej izrekala opozorila in določila rok šestih mesecev za prilagoditev, globe od 250 do 2500 evrov pa bodo sledile ob neupoštevanju ukrepov. Kljub napredku pri ozaveščanju in popisovanju dostopnosti se po občinah še vedno pojavljajo številne fizične ovire, zlasti pomanjkanje dostopnih javnih sanitarij in neustrezne prilagoditve obstoječih objektov.