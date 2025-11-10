  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Številni Slovenci so okuženi, večina tega sploh ne ve

    Presejalnega testa na okužbo z bakterijo naj se vabljeni udeležijo, saj je pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.
    Na testiranje so povabili več kot 10.000 mladih od 30. do 34. leta, opredeljenih v ambulantah družinske medicine Zdravstvenega doma Ljubljana. FOTO: Wladimir Bulgar/AFP
    Galerija
    Na testiranje so povabili več kot 10.000 mladih od 30. do 34. leta, opredeljenih v ambulantah družinske medicine Zdravstvenega doma Ljubljana. FOTO: Wladimir Bulgar/AFP
    Andreja Žibret
    10. 11. 2025 | 19:05
    10. 11. 2025 | 19:06
    7:53
    A+A-

    V nadaljevanju preberite:

    Rak želodca je velik zdravstveni problem v nacionalnem in svetovnem merilu. Vsako leto za njim zboli približno milijon ljudi, okoli 770.000 jih umre, kar pomeni, da ima slabo prognozo. V Sloveniji je bilo v letu 2022 odkritih 466 novih primerov, umrlo je 288 ljudi. Dobra novica je, da bi bilo raka želodca mogoče v 89 odstotkih – v tolikšnem deležu je namreč posledica okužbe z bakterijo Helicobacter pylori, ki je že leta 1994 dobila naziv karcinogena bakterija – preprečiti.

    Strokovnjaki zato upajo, da bodo na podlagi izkušenj, pridobljenih v pilotnem presejanju na okužbo s Helicobacter pylori, evropskem projektu Togas, ki ga v Sloveniji od marca 2023 do aprila prihodnje leto v sodelovanju z NIJZ izvajajo v Zdravstvenem domu Ljubljana (ZDL) za mlade, stare od 30 do 34 let, tudi pri nas v dveh letih pripravili presejalni program za celotno populacijo, od 20. do 70. leta. Vabijo vse, ki so prejeli vabilo, naj se presejalnega testa udeležijo, saj je to pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.

    Kolikšni bi bili prihranki, če bi presejali celotno populacijo, staro od 20 do 70 let? Kako je na Japonskem, Tajvanu in v Butanu?

    Sorodni članki

    Magazin  |  Generacija+
    Vprašanje in odgovor

    Kako nevarna je bakterija Helicobacter pylori?

    Odgovarja prof. dr. Bojan Tepeš, internist, gastroenterolog, vodja projekta Eurohelican.
    Andreja Žibret 19. 4. 2023 | 12:00
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vprašanje in odgovor

    Kako uspešno je zdravljenje krvnih rakov?

    Odgovarja Kristina Modic, izvršna direktorica Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L.
    Andreja Žibret 18. 9. 2024 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Rak na danki in debelem črevesu

    Svit je preprost test, ki lahko reši življenje

    NIJZ poziva k večji odzivnosti, saj se okoli tretjina vabljenih ne odzove, še posebno ne moški med 50. in 55. letom.
    Andreja Žibret 27. 2. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Ozaveščevalna kampanja

    Število žensk s pljučnim rakom se je podvojilo

    Kajenje povzroča 85 odstotkov vseh primerov pljučnega raka. Preventivni ukrepi so nujni.
    Andreja Žibret 22. 10. 2025 | 17:42
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Onkološki inštitut Ljubljana

    Robotske operacije za bolnike z rakom tudi v Ljubljani

    Eden največjih prebojev tehnologije v sodobni medicini. Ocenjujejo, da bi lahko na leto izvedli od 200 do 250 robotsko asistiranih operacij.
    Andreja Žibret 20. 10. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Raziskava Svitko

    Zakaj ljudje sodelujejo v programu Svit in zakaj ne

    S programom Svitko želijo na NIJZ povečati odzivnost udeležencev in tako zmanjšati umrljivost zaradi raka na debelem črevesu in danki.
    Andreja Žibret 7. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Generacija+
    Vprašanje in odgovor

    Kako bi pomagal presejalni program za raka prostate?

    Odgovarja Igor Antauer, predsednik Društva uroloških bolnikov Slovenije.
    Andreja Žibret 13. 11. 2024 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Nova knjiga

    Slavoj Žižek: Čakajo nas mračni časi

    Slavoj Žižek se je v Cankarjevem domu lotil perečih tem – od zapletenih mednarodnih odnosov do romske problematike, evtanazije in prihajajočih volitev.
    Agata Rakovec Kurent 9. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Javno mnenje

    Vlada že dve leti ni dobila tako visoke ocene

    Barometer: Napoved odločnega ukrepanja po tragediji v Novem mestu naletela na pozitiven odziv dela javnosti. Pet strank v istem odstotku.
    Barbara Hočevar 10. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Boj za Pokrovsk razkril luknje v »zidu« brezpilotnih letalnikov

    Dolgoročne posledice dolgotrajnega boja za opustelo mesto.
    Boris Čibej 9. 11. 2025 | 15:35
    Preberite več
    Tuji
    Razno
    Vojna

    Finska filozofija, ki bi lahko rešila Evropo

    Sisu ali vztrajnost v težkih časih je točno to, kar stara celina potrebuje.
    The Economist 8. 11. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Obračun plač v podjetjih: božičnica, poslovna uspešnost in druge nagrade

    Vsa podjetja, ki imajo zaposlene, se srečujejo z izzivi pri obračunu plač.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 10:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj je zdaj najboljši čas za nakup notranjih vrat?

    Do 17. novembra lahko v času sejma DOM+ in Ambient v prodajnih salonih LIP BLED izkoristite poseben sejemski popust.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 11:04
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    VIRUTALNI STREŽNIKI

    Zakaj izbrati slovenski oblak?

    Nova storitev Domenca cloud omogoča hitro postavitev virtualnih strežnikov z zanesljivo lokalno infrastrukturo.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 11:56
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Supermoč

    Voditelj ima nalogo služiti ekipi

    Trajnost ni nova religija, je nova pismenost. Ali jo govorimo tekoče, glasno ali šepetaje, je vprašanje, ki obravnava našo zavzetost in resno namero.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 08:34
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Pokojnina bo verjetneje višja, če bomo pogumnejši

    Pri plemenitenju denarja za bolj oddaljene cilje preredko izbiramo dolgoročno donosnejše produkte.
    Milka Bizovičar 6. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Prijave so že odprte: v živo spoznajte letošnje prejemnike prestižnih priznanj

    Slovesna prireditev bo 27. novembra na Brdu pri Kranju – prijave za udeležbo na prestižni podelitvi so že odprte!
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Poglejte, kdo so nominiranci za letošnje Delove podjetniške zvezde

    Za svoja favorita v kategoriji malih in srednjih podjetij ter v kategoriji velikih podjetij lahko do vključno 9. novembra na spletu glasujete tudi bralci.
    Marjana Kristan Fazarinc 3. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    bakterija Helicobacter pyloripreventivarak želodcapresejalni testi

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    VideoWall
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Drone bodo prestrezali prostovoljci

    V Rusiji gradijo mrežo teritorialne obrambe in civilne zaščite, ki naj bi državo ubranila pred ukrajinskimi povračilnimi napadi.
    Boris Čibej 10. 11. 2025 | 19:10
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Helicobacter pylori

    Številni Slovenci so okuženi, večina tega sploh ne ve

    Presejalnega testa na okužbo z bakterijo naj se vabljeni udeležijo, saj je pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.
    Andreja Žibret 10. 11. 2025 | 19:05
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Junaki športa

    Timi Max Elšnik: Ko čutiš strast cele države, je vredno

    Podkast Junaki športa: V drugi epizodi je delil nasvete reprezentant in član Crvene zvezde Timi Max Elšnik, spraševal ga je nadobudni igralec Edin Duranović.
    Nejc Grilc 10. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ukrepi

    Obeta se amnestija za nezakonito orožje

    Golob poleg Šutarjevega zakona napovedal tudi možnost predaje nezakonitega orožja.
    Janez Tomažič 10. 11. 2025 | 17:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Brez informacij iz Manchestra

    Kek požugal Unitedu: V reprezentanci nimamo kar nekoga

    Slovenski selektor Matjaž Kek je razkril, da s strani Manchester Uniteda ni prejel nobene uradne informacije o stanju prvega zvezdnika reprezentance.
    10. 11. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Junaki športa

    Timi Max Elšnik: Ko čutiš strast cele države, je vredno

    Podkast Junaki športa: V drugi epizodi je delil nasvete reprezentant in član Crvene zvezde Timi Max Elšnik, spraševal ga je nadobudni igralec Edin Duranović.
    Nejc Grilc 10. 11. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Ukrepi

    Obeta se amnestija za nezakonito orožje

    Golob poleg Šutarjevega zakona napovedal tudi možnost predaje nezakonitega orožja.
    Janez Tomažič 10. 11. 2025 | 17:45
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Brez informacij iz Manchestra

    Kek požugal Unitedu: V reprezentanci nimamo kar nekoga

    Slovenski selektor Matjaž Kek je razkril, da s strani Manchester Uniteda ni prejel nobene uradne informacije o stanju prvega zvezdnika reprezentance.
    10. 11. 2025 | 17:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    NEPREMIČNINE

    »Potihem si želim, da bi spet imel čas za ples«

    Na dan 23. oktobra 2025, ko so mediji poročali o 7000 evrih za kvadratni meter nepremičnine v Ljubljani, Zoran Đukić iz Stoja Trade v podkastu Supermoč razgrne svojo formulo: nepremičnine kot umetnost, lastništvo kot svoboda, ljudje kot največji kapital.
    Promo Delo 30. 10. 2025 | 09:47
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PROGRAMSKA OPREMA

    Prihaja dan samskih: razprodaje, ki jih ne smete zamuditi

    Single's Day (dan samskih), znan tudi kot dvojna enica, ni le še en datum (11. november) na koledarju.
    Promo Delo 10. 10. 2025 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    ONAPLUS PODKAST

    Slovenski znanstveni projekti, ki spreminjajo življenja

    Ob Svetovnem dnevu znanosti za mir in razvoj smo pripravili podkast, ki poudarja, da znanost ni le zbirka dejstev, temveč nenehno iskanje resnice.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 10:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kaj je hallux valgus? Kako ga uspešno zdravimo?

    Se spopadate z bolečo izboklino ob palcu stopala in neprijetnim občutkom pri hoji ali nošenju čevljev? Najverjetneje gre za deformacijo hallux valgus.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 08:47
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Poseben oddih v Zagrebu, ki obljublja drugačno izkušnjo

    Zobozdravstveni oddih, kjer se znanost, estetika in udobje združijo v novo poglavje vašega nasmeha.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Je to ključni dejavnik, ki bo zaznamoval prihodnje leto?

    Umetna inteligenca je v kibernetski varnosti postala dvorezen meč: enako jo uporabljajo napadalci kot obrambne ekipe.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Vredno branja

    »Vsak drugi objekt v Sloveniji je zgrajen z našim cementom« (video)

    Sogovornik Primož Smrekar o tem, zakaj je cement temelj sodobne družbe in kako ga narediti prijaznejšega okolju.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 13:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    Veste, kako rastejo vaša sredstva? Zdaj lahko to preverite kjerkoli.

    Za pregled nad svojim varčevanjem in naložbami potrebujete le mobilni telefon. Svoj finančni svet imate tako vedno pri roki, kjerkoli in kadarkoli.
    Promo Delo 7. 11. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je čas za novo straniščno školjko, pipo ali kuhinjsko armaturo?

    Kako prepoznati, kdaj je čas za menjavo armatur ali kopalniške keramike? Preverite praktične nasvete in trike za pametno prenovo doma.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 09:48
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    POGOZDOVANJE

    Z brezpilotnimi letalniki nad posledice

    V podjetju Radenska že šest let skrbijo za obnovo gozdov, ki so jih prizadele naravne ujme ali požari.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 09:52
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Nova raven kremastega užitka

    Okus, aroma in neverjetno kremasta tekstura … To je nova čokolada, zaradi katere boste dieto dokončno postavili na pavzo.
    Promo Delo 6. 11. 2025 | 12:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Preobrazba Pošte Slovenije: kam plujejo v prihodnosti

    Karmen Lebe Grajf poudarja, da Pošta Slovenije ostaja ključni del državne infrastrukture in zanesljiv partner v razvoju e-trgovine.
    Promo Delo 5. 11. 2025 | 15:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Vredno branja

    V živo s slovensko podjetniško elito: zagotovite si vstopnico za gala večer

    Vabljeni na srečanje najvplivnejših imen slovenskega gospodarstva, podjetnikov, inovatorjev, raziskovalcev in odločevalcev.
    3. 11. 2025 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Slovenski kapitalski trgi v pričakovanju velikih sprememb (video)

    Slovenski vlagatelji dobivajo nove priložnosti: reguliran kriptosvet, prihod Vzajemne na borzo in davčno ugodno dolgoročno varčevanje.
    Promo Delo 4. 11. 2025 | 09:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Edinstvena praznična darila z dušo, ustvarjena v slovenskem ateljeju

    Iščete novoletna darila, ki bodo pustila večen pečat? Podarite unikatne izdelke, ročno izdelane v Sloveniji, s certifikatom kakovosti in zgodbo, ki se dotakne.
    Promo Delo 10. 11. 2025 | 14:12
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    BREZ BANKE

    Do denarja v 24 urah: sodobna alternativa bančnim posojilom

    Kako lahko podjetja danes financirajo rast, naročila in zaloge – brez banke in brez čakanja.
    Promo Delo 1. 11. 2025 | 08:04
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo