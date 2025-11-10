Številni Slovenci so okuženi, večina tega sploh ne ve

V nadaljevanju preberite:

Rak želodca je velik zdravstveni problem v nacionalnem in svetovnem merilu. Vsako leto za njim zboli približno milijon ljudi, okoli 770.000 jih umre, kar pomeni, da ima slabo prognozo. V Sloveniji je bilo v letu 2022 odkritih 466 novih primerov, umrlo je 288 ljudi. Dobra novica je, da bi bilo raka želodca mogoče v 89 odstotkih – v tolikšnem deležu je namreč posledica okužbe z bakterijo Helicobacter pylori, ki je že leta 1994 dobila naziv karcinogena bakterija – preprečiti.

Strokovnjaki zato upajo, da bodo na podlagi izkušenj, pridobljenih v pilotnem presejanju na okužbo s Helicobacter pylori, evropskem projektu Togas, ki ga v Sloveniji od marca 2023 do aprila prihodnje leto v sodelovanju z NIJZ izvajajo v Zdravstvenem domu Ljubljana (ZDL) za mlade, stare od 30 do 34 let, tudi pri nas v dveh letih pripravili presejalni program za celotno populacijo, od 20. do 70. leta. Vabijo vse, ki so prejeli vabilo, naj se presejalnega testa udeležijo, saj je to pomembno za njihovo zdravje in za skupnost.

Kolikšni bi bili prihranki, če bi presejali celotno populacijo, staro od 20 do 70 let? Kako je na Japonskem, Tajvanu in v Butanu?