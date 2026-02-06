Številni v Šmarjeških Toplicah s prebavnimi težavami

V Termah Šmarješke toplice so imeli danes številni gostje prebavne težave.

Kot poroča Radio Slovenija, so terme po uveljavljenem protokolu obvestile pristojno enoto Nacionalnega inštituta za javno zdravje v Novem mestu, ki je odvzela vzorce za preiskavo.

Za zdaj ni znano, za katero virusno okužbo gre.

Terme so o dogajanju obvestile tudi goste in zaposlene, ki izvajajo ukrepe za preprečitev širjenja bolezni. Kot so sporočili iz družbe Terme Krka, je nekaj gostov zaradi slabega počutja prekinilo zdraviliško zdravljenje, še poroča radio.